Скарлет Йохансон разкри защо отказва роли

Скарлет Йохансон не приема автоматично предложенията от големите холивудски студиа. Пред Los Angeles Times актрисата разказа, че понякога отказва проекти, когато не вижда ясна връзка между историята и публиката, за която е предназначен филмът.

„Правя ли нещо, което хората искат да гледат? Има ли аудитория за този филм? Не правя филм просто за себе си“, казва Йохансон. По думите ѝ в някои случаи тя стига и по-далеч, като поставя под въпрос самата необходимост от създаването на дадена продукция.

„Понякога получавам студийни проекти, за които трябва да кажа: „Не мисля, че трябва да правите това. Не знам за кого го правите. Изглежда безотговорно да се заснеме подобен филм“.“

Изказването идва по време на представянето на „Paper Tiger“ – независима криминална драма на режисьора Джеймс Грей, в която Йохансон играе заедно с Адам Драйвър и Майлс Телър. Филмът беше придобит от Neon за разпространение в Северна Америка и излиза в ограничено кинопоказване в САЩ на 13 ноември 2026 г. Продукцията беше показана и в конкурсната програма на фестивала в Кан.

Между блокбъстърите и независимото кино

Йохансон познава добре и двете страни на индустрията. В продължение на години тя беше едно от лицата на Marvel в ролята на Наташа Романов, известна като Черната вдовица. Паралелно с големите продукции актрисата избира и по-малки филми, в които решенията не се определят единствено от мащаба на бюджета.

Тя признава, че по-рано в кариерата си е усещала необходимостта да постигне комерсиален успех, за да премине към следващото ниво. След десетилетия в киното обаче въпросът за следващата стъпка изглежда различно. „Аспирациите ми вероятно са други сега. И аз самата все още размишлявам върху това“, казва актрисата.

Предстои работа с Ари Астър

Сред бъдещите ѝ проекти е „Scapegoat“ на Ари Астър, познат с филмите „Мидсомар“ и „Beau Is Afraid“. В лентата участват още Джейкъб Елорди и Джъд Лоу, а сюжетът се пази в тайна.

Йохансон описва сценария като „много интензивен“ и различен от всичко, което е чела досега. Тя разказва, че текстът многократно я е изненадвал, но не разкрива подробности за ролята или историята.

Така изборът ѝ не се свежда до отказ от голямото кино, а до по-внимателно отношение към проектите. Йохансон продължава да участва в мащабни продукции, но поставя преди бюджета един по-прост въпрос: има ли причина този филм да бъде видян.

Източници: marica.bg, latimes.com, apnews.com