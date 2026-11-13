Джерард Бътлър на 57: От адвокат до холивудска звезда

Преди да стане цар Леонид, Джерард Бътлър е студент по право в Глазгоу, стажант-адвокат в Единбург и човек, който все още не е сигурен дали мечтата му за киното може да се превърне в професия. На 13 ноември 2026 г. шотландският актьор навършва 57 години, а зад гърба му вече стоят десетки филмови роли, продуцентски проекти и една от най-запомнящите се реплики в модерното историческо кино.

От юридическата кантора до сцената

Бътлър учи право в Университета на Глазгоу и започва професионалния си път като стажант в юридическа кантора в Единбург. Освободен е около седмица преди да се квалифицира като адвокат. По-късно описва този период като момент, който го принуждава да избере посока, в която действително иска да се развива.

„Винаги съм искал да бъда част от тези истории“, казва Бътлър в интервю, припомняйки увлечението си по филмите още от детството. Първата му професионална театрална роля е в постановка на „Кориолан“, а през 1997 г. се появява във филмите „Мисис Браун“ и „Винаги ще има утре“.

Ролята, която го превърна в звезда

През 2004 г. Бътлър получава ролята на Фантома в „Фантомът на операта“. Филмът му дава по-голяма видимост, но истинският пробив идва с „300“ на Зак Снайдър, където играе спартанския цар Леонид.

Филмът, вдъхновен от едноименния комикс на Франк Милър, превръща Бътлър в международна звезда. „300“ събира 456 082 343 долара от световния кинопазар, а образът на Леонид остава трайно свързан с актьора. Бътлър по-късно признава, че по време на снимките е имал съмнения дали филмът ще се получи, но подготовката за ролята включва месеци интензивни тренировки.

Екшън героят с различни лица

След успеха на „300“ Бътлър преминава между екшън, трилър, романтична комедия и драма. Той участва в „P.S. Обичам те“, „Рокенрола“, „Законоспазващ гражданин“, „Грозната истина“ и „Ловецът на глави“.

Особено разпознаваем става като агента от тайните служби Майк Банинг в трилогията „Код: Олимп“, „Код: Лондон“ и „Код: Ангелът“. Паралелно с това озвучава викингския вожд Стоик в поредицата „Как да си дресираш дракон“, а през 2025 г. се появява и в игралната версия на анимационната история.

Нови роли и през 2026 година

През януари 2026 г. Бътлър се завръща като Джон Гарити в „Гренландия 2: Миграция“ – продължение на апокалиптичния трилър от 2020 г. В него той отново е в центъра на историята за семейство, което се опитва да оцелее след глобална катастрофа. Филмът е режисиран от Рик Роман Во и събира Бътлър с Морена Бакарин и Роман Грифин Дейвис.

През същата година актьорът участва и във „В ръката на Данте“ на Джулиан Шнабел, заедно с Оскар Айзък, Гал Гадот, Ал Пачино и Мартин Скорсезе. Така на 57 години Бътлър продължава да се движи между мащабните екшън продукции и по-необичайни авторски проекти – път, започнал далеч от Холивуд, в юридическа кантора в Единбург.

Източници: theguardian.com, independent.co.uk, apnews.com