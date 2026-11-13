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Симона от „Фермата“ призна за чувствата си към Виктор Русинов
  Тема: Известни личности

Симона от „Фермата“ призна за чувствата си към Виктор Русинов

13 Ноември, 2026 12:28 199 3

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  • любовни отношения

Актрисата заяви, че иска да бъде с Виктор, но няма да остане във връзка, която застрашава спокойствието и самосъхранението ѝ

Симона от „Фермата“ призна за чувствата си към Виктор Русинов - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Симона от „Фермата“ призна, че иска да бъде с Виктор Русинов, но се страхува отношенията им да не се превърнат в токсична връзка. В разговор с Ива актрисата заяви, че първото ѝ действие след напускането на предаването ще бъде да потърси Виктор.

„Първото нещо, което ще направя като изляза, е да му се обадя“, каза Симона. Тя обясни, че иска да изкаже пред него всичко, което е задържала в себе си, за да намери емоционално облекчение.

Симона постави условие за бъдещето им

Актрисата не скри, че би дала шанс на чувствата си към Виктор Русинов. Според нея обаче евентуалното развитие на отношенията им зависи най-вече от неговото поведение, дори двамата да изпитват взаимни чувства.

Симона беше категорична, че няма да остане във връзка, която определя като токсична. „Ако е токсична връзката ни – няма как да стане“, заяви тя и добави, че за нея е важно да съхрани себе си. По думите ѝ Виктор понякога проявява подобна черта.

Историята започва с Джулиан

Разговорът върна и историята на Симона с Джулиан. Преди отношенията ѝ с Виктор да станат интимни, именно Русинов я е запознал с ултрамаратонеца. Между Симона и Джулиан започнала връзка, която приключила бързо със съобщение за раздяла от негова страна.

След разочарованието Симона постепенно преосмислила приятелството си с Виктор. Двамата отново се сближили, а отношенията им преминали от приятелски към интимни. Връзката им останала в тайна малко преди актрисата да влезе във „Фермата“.

Викторио също привлече вниманието ѝ

В риалити формата Симона срещнала още един мъж, който привлякъл интереса ѝ – стюарда Викторио. Това накарало Ива да определи любовната история на актрисата като „мешана скара“.

Ива заявила, че според нея Викторио може да е по-подходящ избор за Симона. Тя го описала като изключително момче и мъж за пример за възрастта си, като допуснала, че в различни обстоятелства отношенията между двамата биха могли да се развият по друг начин.

Така Симона остава пред емоционален избор – дали да потърси възможност за връзка с Виктор Русинов, или да насочи вниманието си към Викторио. Самата актриса обаче вече очерта границата си: чувствата не са достатъчни, ако отношенията застрашават самосъхранението ѝ.

Източник: woman.bg


България
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