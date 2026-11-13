Интимни сцени, изневери и разводи: Браковете, които Холивуд разруши

Любовта пред камерата понякога прераства в истинска връзка, а екранната химия между актьорите се превръща в изпитание за техните семейства. Някои от най-обсъжданите раздели в Холивуд са свързани именно с романси, започнали по време на снимки.

В Холивуд любовните сцени са част от професията, но понякога границата между актьорската игра и реалните чувства се оказва изненадващо тънка. През годините редица знаменитости се влюбват в свои екранни партньори, докато все още имат съпрузи или дългогодишни половинки. Последвалите раздели се превръщат в едни от най-големите скандали в световния шоубизнес.

Макар че интимните сцени сами по себе си рядко могат да бъдат посочени като доказана причина за развод, няколко известни холивудски истории показват как романтичните отношения, възникнали на снимачната площадка, могат да променят личния живот на звездите.

Брад Пит, Анджелина Джоли и Дженифър Анистън

Един от най-известните любовни триъгълници в Холивуд започва през 2004 г., когато Брад Пит и Анджелина Джоли снимат екшъна „Мистър и мисис Смит“. Във филма двамата играят съпрузи, които крият един от друг, че са професионални убийци. Продукцията включва страстни целувки и романтични сцени, а химията между актьорите бързо привлича вниманието.

По това време Брад Пит е женен за Дженифър Анистън. През януари 2005 г. двамата обявяват раздялата си, а няколко месеца по-късно отношенията между Пит и Джоли вече са сред най-обсъжданите теми в светските медии.

Анджелина Джоли впоследствие признава, че именно по време на снимките двамата са се сближили и постепенно са се влюбили. Актрисата обаче отрича да е започнала интимна връзка с Пит, докато той все още е бил женен.

Брад Пит и Анджелина Джоли сключват брак през 2014 г., но само две години по-късно се разделят. Разводът им е финализиран през 2024 г.

Кристен Стюарт и режисьорът Рупърт Сандърс

През 2012 г. Холивуд е разтърсен от скандал около звездата от „Здрач“ Кристен Стюарт и режисьора Рупърт Сандърс. Двамата работят заедно по филма „Снежанка и ловецът“, а впоследствие са заснети в интимна близост извън снимачната площадка.

По това време Сандърс е женен за модела Либърти Рос, с която има две деца, а Стюарт е във връзка с актьора Робърт Патинсън.

След публикуването на компрометиращите снимки Кристен Стюарт публично се извинява на Патинсън. Скандалът нанася сериозен удар върху отношенията им, а през 2013 г. двамата окончателно се разделят.

Бракът на Рупърт Сандърс и Либърти Рос също приключва. Рос подава молба за развод през 2013 г., а процедурата е финализирана през следващата година.

Този случай се различава от останалите, защото романтичната връзка не е между двама актьори, които изпълняват интимни сцени, а между актриса и режисьор.

Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън – любовта, която разруши два брака

Една от най-легендарните любовни истории в историята на киното започва на снимачната площадка на „Клеопатра“ в началото на 60-те години. Елизабет Тейлър изпълнява ролята на египетската царица, а Ричард Бъртън влиза в образа на Марк Антоний.

Страстта между двамата бързо излиза извън рамките на сценария. По това време Тейлър е омъжена за певеца Еди Фишър, а Бъртън има съпруга – актрисата Сибил Уилямс, от която има две дъщери.

Аферата предизвиква международен скандал, който достига дори до Ватикана. Папараци преследват звездите из Рим, а снимките на техните романтични срещи се появяват на първите страници на вестниците.

И двата брака приключват с развод. Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън се женят през 1964 г., разделят се десет години по-късно, сключват повторен брак през 1975 г. и отново се развеждат през 1976 г.

ABC News+1

Мег Райън и Ръсел Кроу – романтика пред камерата, скандал извън нея

През 2000 г. Мег Райън снима романтични сцени с Ръсел Кроу във филма „Доказателство за живот“. По това време актрисата е омъжена за Денис Куейд, с когото има близо десетгодишен брак и син.

По време на работата по продукцията между Райън и Кроу започва романтична връзка. Появата на техни общи снимки предизвиква медиен скандал, а бракът на Мег Райън и Денис Куейд приключва.

Актрисата обаче категорично отхвърля твърденията, че Ръсел Кроу е причината за развода ѝ. Според нея отношенията със съпруга ѝ са били в криза много преди новата любов да стане публично достояние.

Връзката между Райън и Кроу също се оказва краткотрайна.

Лиан Раймс и Еди Сибриън – една любов, два развода

През 2008 г. американската кънтри певица и актриса Лиан Раймс се запознава с актьора Еди Сибриън по време на снимките на телевизионния филм „Северно сияние“. Двамата играят романтични партньори, но скоро чувствата им се пренасят и в реалния живот.

По това време Раймс е омъжена за танцьора Дийн Шеремет, а Сибриън е женен за Бранди Гланвил, от която има две деца.

През 2009 г. медиите разкриват извънбрачната им връзка, след като двамата са заснети в интимна близост. Последват разводи и публични обвинения.

Лиан Раймс впоследствие признава, че съжалява за болката, която е причинила на близките си, но не и за любовта си към Сибриън.

Двамата сключват брак през април 2011 г. и остават заедно и през 2026 г. – рядък пример за връзка, започнала със скандал, която се превръща в продължителен брак.

Дженифър Гарнър и Бен Афлек – от екранни партньори до семейство

Дженифър Гарнър и Бен Афлек се запознават по време на снимките на „Пърл Харбър“, но именно работата им по „Дявол на доброто“ през 2003 г. ги сближава.

Във филма двамата изпълняват ролите на супергероя Мат Мърдок и неговата любима Електра. По това време Гарнър е омъжена за актьора Скот Фоли, а Афлек има връзка с Дженифър Лопес.

Бракът на Гарнър и Фоли приключва, а годежът на Афлек и Лопес е развален през 2004 г. Малко по-късно Дженифър Гарнър и Бен Афлек официално стават двойка.

Няма обаче потвърдени доказателства, че интимните им сцени или започнала по време на снимките афера са причинили развода на Гарнър.

Двамата сключват брак през 2005 г., имат три деца и се разделят през 2015 г. Разводът им е финализиран през 2018 г.

Историите на тези холивудски звезди показват колко сложно може да се окаже преплитането на професионални и лични отношения в киноиндустрията. В някои случаи екранната любов прераства в извънбрачна връзка и последвал развод, а в други романтичните сцени просто съвпадат с вече съществуващи проблеми в семейството.

Общото между тези истории е, че отношенията на знаменитостите се развиват под непрекъснатото внимание на медиите, превръщайки личните им решения в публични скандали.