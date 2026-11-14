Ръсел Бранд е разследван по нови сигнали на осем жени

Ръсел Бранд е обект на ново полицейско разследване, след като най-малко осем жени са го обвинили в сексуално насилие и хищническо поведение. Новите сигнали са постъпили след осъдителната му присъда за изнасилване и три сексуални посегателства.

Бранд беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за престъпления срещу четири жени, извършени между 2004 и 2009 г. Той отричаше обвиненията и поддържаше тезата, че сексуалните контакти са били по взаимно съгласие.

Полицията проверява новите твърдения

Според Daily Mail детективите оценяват информация от повече от шест нови подателки на сигнали. Паралелно с това се извършва финална работа по материалите за две други жени, преди те да бъдат разгледани от Кралската прокурорска служба. Едното твърдение е за предполагаемо изнасилване на 16-годишно момиче.

Метрополитън полицията потвърди, че „няколко души са се свързали с разследващия екип по време и след приключването на процеса, за да предоставят информация или да съобщят за потенциално престъпление“. Данните все още се оценяват, а за новите твърдения няма съдебни решения.

Нови обвинения срещу бившия комик

Бивша приятелка на Бранд разказва в нов документален филм на „Нетфликс“, че той я е подлагал на контролиращо поведение и сексуално посегателство. Тя твърди, че я е карал да си мие зъбите многократно, защото искал да не усеща нейния вкус, докато венците ѝ започнали да кървят.

„Той стоеше над мен, а аз миех ли, миех зъбите си и видях, че започват да кървят“, разказва жената.

По нейни думи при друг случай Бранд счупил телефона ѝ, след като разбрал, че разговаря с бившия си партньор. Тя твърди още, че след това я е нападнал сексуално в хотелска стая.

Шест жени, представени с псевдоними, са разказали пред „Таймс“ за предполагаеми посегателства. Една от тях твърди, че Бранд е продължил сексуален контакт, след като тя го е молила да спре, защото изпитвала болка.

„Казвам: „Боли ме“, а той не спира. После става още по-болезнено и му казвам: „Спри“, но той не спира“, твърди жената.

Други сигнали са свързани с твърдения за хващане за гърлото и сексуално посегателство в хотел, както и с опит жена да бъде издърпана към тоалетна за хора с увреждания в лондонско заведение през 2015 г.

Какво следва

Полицията продължава да събира и оценява информацията. По две от новите твърдения материалите вече са предадени на прокурорите, които трябва да решат дали има достатъчно основания за повдигане на обвинения.

След присъдата полицията призова и други жени, които смятат, че са били жертви на Бранд, да се свържат с разследващия екип. На този етап новите твърдения остават предмет на проверка и не представляват доказана вина.

Източници: dailymail.com, theguardian.com, news.sky.com