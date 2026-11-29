Кралица Камила предупреди, че част от децата са лишени от „радостта и магията“ на четенето, и призова възрастните да помогнат на младите хора да изградят връзка с книгите. Посланието е отправено в първото ѝ открито писмо до британската общественост след коронацията и е адресирано до родители, настойници, учители и всички, които подкрепят младите читатели.

„Откакто бях дете, вярвам, че няма по-хубав подарък от книга“, пише Камила. Тя посочва, че книгите могат да дадат на децата момент на спокойствие, възможност да видят света през очите на друг човек и часове лично удоволствие. Кралицата допълва, че я натъжава фактът, че някои деца не могат да се потопят в история и да открият възможностите, които любовта към литературата може да отключи.

Едно на 11 деца няма собствена книга

Нови данни на Националния тръст за грамотността показват, че близо едно на всеки 11 деца и младежи във Великобритания няма собствена книга. Сред децата, които получават безплатна училищна храна, делът се увеличава до едно на седем. Проучването е направено сред 125 375 участници на възраст между 5 и 18 години.

Камила е патрон на Националния тръст за грамотността и заявява, че тези резултати са я направили „решена да направи нещо, за да помогне“. В писмото си тя призовава родители, баби и дядовци, учители и местни общности да участват в насърчаването на четенето.

Над 800 000 деца ще получат книга

Практическата част от инициативата е „Коледният подарък на кралицата“. Над 800 000 деца ще получат специално издание на фентъзи романа „Невъзможни създания“ от Катрин Ръндел. Книгата е избрана за децата от шести клас в Англия, Уелс и Северна Ирландия и за учениците от седми клас в Шотландия, както и за деца на същата възраст, които не посещават училище.

Всяко издание има лично послание от Камила и специален кралски печат на корицата. Книгите вече са доставени на училищата, а за децата, които се обучават у дома или се намират в други образователни и социални структури, разпространението ще продължи чрез обществени библиотеки и общностни организации.

Инициативата е част от Националната година на четенето във Великобритания. Бъкингамският дворец определи писмото като личен коледен призив на кралицата, насочен не само към подаряването на книги, но и към по-широката роля на възрастните в изграждането на навици за четене.

Камила предлага конкретни начини за участие: доброволчество в местна библиотека, даряване на книги там, където са най-нужни, или четене на приказка на дете преди сън. „Това е история, в която всички можем да участваме“, пише тя.

Източници: aol.com, aol.co.uk, theguardian.com