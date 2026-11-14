Каменна стена пази ягуарите в парк край Тулум

Осемнадесеткилометрова стена от сухо нареден варовик очертава „Парка на ягуара“ край Тулум, Мексико. Проектирана от мексиканското студио Colectivo C733, тя защитава повече от 1000 хектара тропическа гора, без да прекъсва движението на дивите животни.

Стената е изградена без хоросан, а пролуките между камъните позволяват на животните да преминават. Решението е вдъхновено от традиционните маянски каменни огради, познати като текорал. То замества конвенционалната ограда и създава физическа граница около защитената територия, без да я превръща в напълно затворен резерват.

Парк между гората, морето и археологията

Територията край Тулум събира тропическа гора, мангрови зони, подземни реки и карстови образувания. В нея се намира и древният маянски археологически обект Тулум. Според Dezeen местообитанията на ягуарите в района са били нарушени от пътища, строителство и туристическо развитие, а замърсена почва около бивша писта допълнително е засегнала ландшафта.

Вместо да концентрира строителството в недокоснати участъци, Colectivo C733 разполага новите сгради в вече променени зони. Така големи части от територията остават без ново застрояване. Между отделните обекти са прокарани пешеходни и велосипедни маршрути, а електрически транспорт ограничава въздействието от придвижването на посетителите.

Сгради от местни материали

Централният входен комплекс включва музей, кафене, магазин, многофункционална зала, открит форум и кухня за готвене на огън. Сградата е оформена с дървена конструкция, вертикални елементи за засенчване и покрив от плетени палмови листа.

Архитектите използват местен варовик, дървесина от чикосапоте, саскаб - естествен материал на основата на варовик - и палмови листа. Отворените страни на сградите подпомагат естествената вентилация, а зелените покриви и сенчестите пространства ограничават необходимостта от механично охлаждане в тропическия климат.

Посетителите могат да се изкачат до наблюдателни кули и да преминат по дълга окачена пътека над горския покрив. По крайбрежието каменни платформи, стъпала и повдигнати дървени стълби водят към места с гледка към Карибско море.

Възстановяване на нарушената територия

Проектът не се ограничава до новите съоръжения. В него са включени възстановяване на почвите, повторно залесяване и възстановяване на естествените водни системи. От вече застроени участъци е премахнат асфалт, за да се възстанови почвата и да се свържат отново прекъснати местообитания.

Достъпът до чувствителните зони е по-контролиран, за да се ограничи безпокойството за дивите животни, включително ягуарите. Colectivo C733 е основано през 2019 г. от Габриела Карийо, Карлос Фасио, Хосе Амосурутия, Ерик Валдес и Израел Еспин. Фотографиите към проекта са на Рафаел Гамо.

Източник: dezeen.com