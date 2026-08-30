15 малки града сред най-красивите в Европа

Париж, Рим и Лондон винаги ще бъдат сред най-популярните градски дестинации в Европа, но Старият континент крие и десетки по-малки градове, които предлагат също толкова впечатляващо пътуване. Германското издание Reisereporter подбра 15 от най-красивите малки градове и селища в Европа — места с характерна архитектура, силна атмосфера и запомнящи се природни гледки.

Сред тях е Цел ам Зее в Австрия — алпийски град край езерото Целер Зее, в подножието на Шмитенхьое. Дестинацията е известна както със зимните спортове, така и с възможностите за плуване, колоездене и разходки през лятото. От района може да се пътува и с местната железница през алпийския пейзаж до водопадите Кримл.

В списъка попада и Блед в Словения — градче, превърнало се в туристически магнит заради езерото с малкия остров и църквата от XVII век. Районът предлага разходки с лодка, гребане и панорамни маршрути около езерото, включително гледка от Велика Осойница.

По-северната селекция включва Сейдисфьордур в Източна Исландия — малко селище в края на див фиорд, известно с пътя в цветовете на дъгата и бялата си църква. Въпреки че има под 700 жители, мястото привлича с гости, ресторанти, пивоварни и необичаен бетонен звуков обект край града.

Италия е представена с Ганджи в Сицилия — град с впечатляваща панорама, средновековни и барокови църкви, замък на хълм и гледка към Етна. Сред по-необичайните забележителности е подземната крипта на Chiesa Madre di Gangi, където са запазени мумифицирани свещеници.

Швейцарският Цермат също е сред избраните места. Разположен в подножието на Матерхорн, градът е известен със ски зоните си, с около 200 километра писти и с това, че центърът му е свободен от автомобили. През топлите месеци районът предлага езера и планински маршрути, сред които Грюнзее, Рифелзее, Шварцзее и Щелизее.

Испания присъства с Кадакес на Коста Брава — бивше рибарско селище с бели къщи, каменни улички, малки плажове и пристанище. Мястото е било ценено от художници и творци като Салвадор Дали, Андре Бретон, Макс Ернст и Ман Рей.

Германия е представена от Фюсен в Бавария — град, свързан с приказния замък Нойшванщайн и близкия Хоеншвангау. Освен замъците, градът предлага старинна част с готически къщи, средновековни улички, Високия замък и бенедиктинския манастир „Свети Манг“.

Френският Сен Жан дьо Люз впечатлява с баска архитектура, стар рибарски характер и защитена бухта в Бискайския залив. Градът е популярен и сред сърфистите, които посещават района заради плажовете Plage de Lafitenia и Belharra.

Гърция влиза в класацията с Пирги на остров Хиос — селище, известно с черно-белите геометрични декорации по фасадите на къщите. Техниката се нарича „ксиста“ и според местната традиция е свързвана със средновековно генуезко влияние.

Сред най-живописните места е и Телч в Чехия. Старият град е част от световното наследство на ЮНЕСКО, а централният площад впечатлява с пастелни къщи в ренесансов и бароков стил. В града се намира и замъкът Телч, който е национален културен паметник на Чехия.

Португалските Азори са представени с Фурнаш на остров Сао Мигел — място с минерални извори, ботаническата градина Terra Nostra и прочутия Cozido das Furnas, ястие, което се готви с часове в земята благодарение на вулканичната топлина.

В Шотландия Reisereporter откроява Тобърмори на остров Мъл. Градчето е основано като рибарско пристанище през 1788 г. и е известно с цветните къщи край тъмносинята бухта, гористите склонове и местната дестилерия, свързана с производство на уиски.

Вторият испански акцент е Албарасин — средновековно градче в планините на източна Испания. То е известно с плътно подредените къщи, старите крепостни стени, кулите и тесните улички, които водят към Plaza Mayor.

Швейцария присъства и с Венген в Бернските Алпи. Планинското село не е свързано с автомобилна пътна мрежа и се достига с железницата от Лаутербрунен. Разположено е на 1274 метра височина и предлага гледки към Айгер, Мьонх и Юнгфрау.

Последното място в селекцията е Фолегандрос в Гърция — малко селище на Цикладите с бели къщи, тюркоазено море и скали, издигащи се на около 200 метра над морето. Според Reisereporter селото впечатлява с една от най-зрелищните клифови гледки в архипелага.

Общото между тези 15 места е, че предлагат по-спокоен и автентичен европейски маршрут — далеч от претъпканите столици, но с достатъчно история, архитектура и природа, за да бъдат самостоятелна причина за пътуване.