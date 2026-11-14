Крал Чарлз III навършва 78 години. В чест на рождения му ден в Лондон прозвуча традиционен 41-топовен салют, произведен от Кралската конна артилерия в Грийн парк. Отделен салют беше даден и при Лондонската кула. Кралските топовни салюти са част от официалните прояви, с които Великобритания отбелязва важни дати, свързани с монархията.

Чарлз Филип Артър Джордж е роден на 14 ноември 1948 г. в Бъкингамския дворец. Той става престолонаследник на тригодишна възраст, когато през 1952 г. дядо му крал Джордж VI умира, а майка му Елизабет II се възкачва на трона. През 1958 г., когато е на девет години, Чарлз е обявен за принц на Уелс – титла, запазена за престолонаследника.

От принц на Уелс до крал

Чарлз учи в Гордънстаун – шотландското училище-интернат, което е посещавал и баща му. След това завършва Тринити колидж в университета в Кеймбридж през 1970 г. и остава първият британски престолонаследник с университетска диплома. От 1971 до 1976 г. служи в Кралския флот.

През 1976 г. основава фондацията Prince's Trust, използвайки обезщетението си при напускане на военноморските сили. До 40-годишнината на фондацията тя е помогнала на повече от 825 000 младежи в неравностойно положение да намерят професия.

„Винаги съм бил възпитаван да се тревожа за всички останали. Винаги съм се опитвал да се справям и да постъпвам правилно за всички“, казва Чарлз.

Личният му живот е белязан от брака с лейди Даяна Спенсър, сключен на 29 юли 1981 г. в катедралата „Сейнт Пол“ в Лондон. Двамата имат двама синове – принц Уилям, роден през 1982 г., и принц Хари, роден през 1984 г. Бракът им приключва с развод на 28 август 1996 г. През 2005 г. Чарлз се жени за Камила.

След десетилетия като престолонаследник Чарлз става крал на 8 септември 2022 г. след смъртта на кралица Елизабет II. Той е най-дълго служилият престолонаследник в британската история.

Два рождени дни по британска традиция

Рожденият ден на краля е на 14 ноември, но официалното публично честване се провежда през юни. Тогава се организира военният парад Trooping the Colour, а изборът на летен месец е свързан с по-голямата вероятност за подходящо време. Кралският календар за 2026 г. посочва 13 юни като дата за официалния рожден ден на монарха, докато реалната дата е 14 ноември.

През годините Чарлз изгражда публичен образ на монарх, който говори открито за околната среда, архитектурата, земеделието и вярата. Още като престолонаследник той описва особеностите на ролята си с думите: „Проблемът е, че няма длъжностна характеристика, така че по-скоро трябва да си я измисляш в процеса на работа“.