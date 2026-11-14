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Сауна в японска гора превръща дърветата в част от конструкцията

Сауна в японска гора превръща дърветата в част от конструкцията

14 Ноември, 2026 14:28 63 0

  • японска архитектура-
  • сауна-
  • daichi inc-
  • канагава-
  • dezeen awards 2026

Daichi Silent River Tree Sauna в Канагава е изградена около съществуващите стволове и е включена в краткия списък на Dezeen Awards 2026

Сауна в японска гора превръща дърветата в част от конструкцията - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Стволове преминават през тънките дървени платформи на Daichi Silent River Tree Sauna в японската префектура Канагава. Проектът на студио Daichi Inc. е част от едноименен комплекс с къщи за гости и допълнителни сауни и е включен в краткия списък на Dezeen Awards 2026 в категорията „Отдих и уелнес“.

Вместо гората да бъде освободена за строителството, архитектите са запазили съществуващите дървета и са ги превърнали в част от пространствената и конструктивната система. Така стволовете не са само елемент от гледката, а преминават през самите платформи и определят начина, по който е организирана сауната.

Конструкцията се състои от две дървени платформи, разположени една над друга, и покрив. Централното ниво е частично поддържано от естествения наклон на терена. Тънките хоризонтални плоскости лежат върху дървени решетки, които се опират на дърветата. В тях са оставени малки кръгли отвори, през които стволовете продължават да растат.

Дървени стъпала свързват платформите и водят към горното ниво. Там е разположено основното помещение на сауната, обвито с безрамкови стъклени панели. Вътре има дървена пейка и централна печка на дърва, а прозрачните стени оставят гората непосредствено около посетителите.

Освен сауната и малък басейн за потапяне, останалата част от платформите е оставена отворена. Пространствата могат да се използват гъвкаво, без да са разделени от постоянни помещения. По ръбовете са поставени тънки метални парапети.

„Обичайната архитектура обикновено премахва природата, като изсича дебелите и здрави дървета и ги превръща в стандартизирани строителни материали“, заявяват от Daichi Inc.

Според студиото в този проект дърветата са запазени и използвани директно като част от пространствената рамка. „Вместо да поставя архитектурата върху природата, проектът позволява на архитектурата да съществува заедно с нея, създавайки потапящо телесно преживяване, при което човек се чувства така, сякаш се разтваря в самата гора“, посочват архитектите.

Дървото и стъклото са основните материали, а платформите и сауната са разположени така, че да изглеждат почти като плаващи сред дърветата. По думите на Daichi Inc. гората не е фон на сградата, а съществена част от нейната архитектура и конструкция.


Япония
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