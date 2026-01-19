Носителката на титлата „Модел на България 2025“ шокира посетителите на луксозен СПА център (СНИМКА)

Атрактивната носителка на титлата „Модел на България 2025“ - Марая Владимирова, бе засечена в повече от гореща ситуация, пише „Телеграф. Красавицата бе хваната топлес в луксозно СПА в центъра на столицата, без капка притеснение от присъствието на други посетители.
Без грам свян Марая прекрачи прага на сауната и още с влизането си свали горнището, оставяйки на показ перфектните си форми. Миската се излегна спокойно на пейката, сякаш е сама в помещението. Гледката се оказа твърде силна за една от двойките вътре, която набързо напусна сауната и се отправи към съседно помещение.
Голата красавица моментално се превърна в сензация. Минути по-късно група млади мъже започнаха да обикалят около сауната, надничайки плахо, но така и не събраха смелост да влязат. Усетила суматохата отвън, Марая просто застана с гръб, без обаче да се облича. Горнището си сложи едва когато реши да напусне помещението.
След горещите минути в сауната Марая се разхлади със студен душ, а после се отправи към басейна. Там тя си поръча топъл чай, сложи слушалките и се отдаде на пълен релакс.
Марая Владимирова спечели титлата „Модел на България“ през септември, а в края на годината представи страната ни в Корея, където взе участие в световния финал на конкурса „Модел на Вселената“. Очевидно обаче миската умее да приковава погледи не само на модния подиум, но и извън него.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Амиии
10:42 19.01.2026
2 Хмъъъ
10:45 19.01.2026
3 Шок и ужас
10:46 19.01.2026
4 Вова
Кое е перфектно???
Стегнете се малко и стига сте бутали такива фалшиви жени, хора...
10:47 19.01.2026
5 Трол
10:48 19.01.2026
6 кой му дреме
10:50 19.01.2026
7 Шопаров
10:58 19.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много
11:05 19.01.2026
10 Пич
Коментиран от #14
11:07 19.01.2026
11 язо
11:07 19.01.2026
12 Роден в НРБ
11:15 19.01.2026
13 Ми то
Коментиран от #16
11:20 19.01.2026
14 Дедо Ви
До коментар #10 от "Пич":Нема шанс младеж! Ние може да сме поодъртели, ама с това татуирано същество нЕма начин! Освен след кило 60 градусова............ И два/2/ лева не бих и дал!
11:24 19.01.2026
15 плевен
11:30 19.01.2026
16 Я па тоя?
До коментар #13 от "Ми то":А при някой ескимоси трябва да "уважиш" жена му да не обидиш домакина......... Да ти дойда на гости Ъ? "северняк"..................
Коментиран от #18
11:38 19.01.2026
17 Студопор
11:51 19.01.2026
18 Ти я по добре
До коментар #16 от "Я па тоя?":Си стой у вас... че комшията ти често ти идва "на гости" кога те няма...
11:58 19.01.2026
19 Ььь
12:04 19.01.2026