Носителката на титлата „Модел на България 2025“ шокира посетителите на луксозен СПА център (СНИМКА)

19 Януари, 2026 10:39 1 914 19

  • модел на българия-
  • марая владимирова-
  • спа-
  • сауна-
  • без горнище

Марая Владимирова се наслади на сауната без горнище и ... без притеснение

Носителката на титлата „Модел на България 2025“ шокира посетителите на луксозен СПА център (СНИМКА) - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Атрактивната носителка на титлата „Модел на България 2025“ - Марая Владимирова, бе засечена в повече от гореща ситуация, пише „Телеграф. Красавицата бе хваната топлес в луксозно СПА в центъра на столицата, без капка притеснение от присъствието на други посетители.

Без грам свян Марая прекрачи прага на сауната и още с влизането си свали горнището, оставяйки на показ перфектните си форми. Миската се излегна спокойно на пейката, сякаш е сама в помещението. Гледката се оказа твърде силна за една от двойките вътре, която набързо напусна сауната и се отправи към съседно помещение.

Носителката на титлата „Модел на България 2025“ шокира посетителите на луксозен СПА център (СНИМКА)

Голата красавица моментално се превърна в сензация. Минути по-късно група млади мъже започнаха да обикалят около сауната, надничайки плахо, но така и не събраха смелост да влязат. Усетила суматохата отвън, Марая просто застана с гръб, без обаче да се облича. Горнището си сложи едва когато реши да напусне помещението.

След горещите минути в сауната Марая се разхлади със студен душ, а после се отправи към басейна. Там тя си поръча топъл чай, сложи слушалките и се отдаде на пълен релакс.

Носителката на титлата „Модел на България 2025“ шокира посетителите на луксозен СПА център (СНИМКА)

Марая Владимирова спечели титлата „Модел на България“ през септември, а в края на годината представи страната ни в Корея, където взе участие в световния финал на конкурса „Модел на Вселената“. Очевидно обаче миската умее да приковава погледи не само на модния подиум, но и извън него.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Амиии

    21 0 Отговор
    то си е за шок,какво друго да пиша.

    10:42 19.01.2026

  • 2 Хмъъъ

    12 0 Отговор
    Нямаше ли някойа баба да я оскуве и тръшне на пода!

    10:45 19.01.2026

  • 3 Шок и ужас

    35 0 Отговор
    Изкуствени гърди в комбинация с грозни и твърде много татуси ( за жена, за затворник са точно) .Вид на работничка от Холандия.

    10:46 19.01.2026

  • 4 Вова

    25 0 Отговор
    Пластмаса...
    Кое е перфектно???
    Стегнете се малко и стига сте бутали такива фалшиви жени, хора...

    10:47 19.01.2026

  • 5 Трол

    21 0 Отговор
    Пазарът реагира обратно на очакваното и борсовата цена се смъкна с пет пункта.

    10:48 19.01.2026

  • 6 кой му дреме

    19 0 Отговор
    вече и по хотелите ли предлагат такива "услуги"

    10:50 19.01.2026

  • 7 Шопаров

    16 0 Отговор
    Малко на кечистка ми мяза момата.

    10:58 19.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много

    12 0 Отговор
    Е жалко когато една жена няма и цици да покаже, защото показаните не са нейни!

    11:05 19.01.2026

  • 10 Пич

    14 0 Отговор
    Е сега разбирам защо такива обикалят около дядковци! Защото само късоглед може да види убавица у такава грозница, за да бръкне в джоба!

    Коментиран от #14

    11:07 19.01.2026

  • 11 язо

    9 0 Отговор
    да няма грешка бе - тя много грозна ва!!!

    11:07 19.01.2026

  • 12 Роден в НРБ

    6 0 Отговор
    Само моряците и руквите се татуират, а тази хич не ми прилича на моряк

    11:15 19.01.2026

  • 13 Ми то

    0 0 Отговор
    в северните страни те гледат с презрение ако влезеш в сауна даже с долнището на банския...

    Коментиран от #16

    11:20 19.01.2026

  • 14 Дедо Ви

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пич":

    Нема шанс младеж! Ние може да сме поодъртели, ама с това татуирано същество нЕма начин! Освен след кило 60 градусова............ И два/2/ лева не бих и дал!

    11:24 19.01.2026

  • 15 плевен

    1 0 Отговор
    Мръвка сас сланинка! Добре е. Но се съмнявам да е във сауна. По ми прилича на тезгяха в месарницата. А цената в евро или в лева???

    11:30 19.01.2026

  • 16 Я па тоя?

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ми то":

    А при някой ескимоси трябва да "уважиш" жена му да не обидиш домакина......... Да ти дойда на гости Ъ? "северняк"..................

    Коментиран от #18

    11:38 19.01.2026

  • 17 Студопор

    1 0 Отговор
    Не можахте ли поне един хартиен плик на главата да й сложите поне за снимките? Голяма каракуда тая. И спечелила конкурс за красота. Резил!

    11:51 19.01.2026

  • 18 Ти я по добре

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я па тоя?":

    Си стой у вас... че комшията ти често ти идва "на гости" кога те няма...

    11:58 19.01.2026

  • 19 Ььь

    0 0 Отговор
    "Минути по-късно група млади мъже започнаха да обикалят около сауната, надничайки плахо, но така и не събраха смелост да влязат." -- Тц, тц, уpвата чакала нетърпеливо да ѝ влязат 3-4-ма за гaнгбaнг, ама не ѝ излязъл късмета и си тръгнала разочарована!

    12:04 19.01.2026