Мариана Попова превърна боклук пред блока в социален експеримент

Една малка пластмасова бутилка, оставена на пътека в столичния квартал „Гоце Делчев“, се превърна в повод Мариана Попова да говори за навиците на хората и отговорността към общото пространство. Певицата определя случката като „социален експеримент“, след като нарочно не прибрала отпадъка, за да види дали някой друг ще го направи.
Попова разказва, че редовно чисти около блока си и мете пред входа. Жителите на квартала я познават, а понякога дори се подиграват на това, което прави. Районът е зелен, с пътеки, които водят към голяма улица с магазини и автобуси.
По думите ѝ бутилката е била изхвърлена на пътеката около 10 дни преди разказа. През това време покрай нея са преминали много хора, но никой не я е прибрал. Кофата за боклук се намира само на пет крачки.„Промяната започва точно от такива дребни неща“, казва Мариана Попова.
Певицата свързва чистотата около дома с начина, по който хората се грижат за мястото, в което живеят. Тя заявява, че няма да се живее добре, ако отпадъците остават на улицата, независимо кой управлява.
След като никой не изхвърля бутилката, Попова решава да го направи сама. За нея случката е пример как малък отпадък може да покаже отношението към общата среда.
Източник: focus-news.net
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