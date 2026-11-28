На 28 ноември 1898 г. княз Фердинанд I официално открива Захарната фабрика в София – предприятие, което за времето си е най-голямото индустриално съоръжение в България. Първата копка е направена на 31 май 1897 г., а фабриката е изградена с белгийски капитали край железопътната линия към Кюстендил, извън тогавашните граници на столицата.

Предприятието е собственост на дружеството „Български захарни фабрики и рафинерии“, в което основен акционер е групата на белгийския индустриалец Ернест Солвей. Комплексът е разположен върху площ от около 14 000 квадратни метра и включва 21 сгради, производствени помещения, складове, административни части и железопътна инфраструктура. В него са монтирани големи парни двигатели, доставени от Белгия.

Предприятие с пълен производствен цикъл

Захарната фабрика преработва захарно цвекло и работи с пълен производствен цикъл. Проектният ѝ капацитет достига 7000 тона рафинирана захар годишно, макар че в най-силните години реалното производство е около 5000 тона. Това е приблизително една пета от потреблението на захар на българския пазар. В активния сезон броят на работниците достига около 1200 души, а предприятието се превръща в един от най-големите работодатели в страната.

Около фабриката постепенно се оформя работническа общност, а по-късно и столичният квартал „Захарна фабрика“. Разположението до железопътна линия е важно за доставките на цвекло от Софийско и други райони, както и за изпращането на готовата продукция.

Краят на производството и преместването на инсталациите

След влизането на България в Първата световна война през 1916 г. белгийските инвеститори се изтеглят от страната. Фабриката продължава да работи още няколко години, но през 1925 г. производството е прекратено. Като причини историческите изследвания посочват насищането на пазара с нови рафинерии, по-благоприятните условия за внос и поскъпването на превоза на захарно цвекло. Директор от основаването на предприятието до закриването му е Франсоа Дорзе.

Според архивни сведения през 1926 г. производствените инсталации са преместени в Горна Оряховица. В научни публикации обаче се среща и информация, че оборудването е пренесено в русенска фабрика. Различието вероятно се дължи на сведения за отделни части от производственото оборудване, но наличните източници не позволяват категорично уточнение.

От фабрика до архив на БНТ

След прекратяването на производството сградите са използвани за различни складови и стопански нужди. Между 1975 и 2009 г. в комплекса се намира значителна част от филмовия архив на Българската национална телевизия – ленти с над 65 000 филмови заглавия и около 100 000 новинарски материала. През 2009 г. БНТ съобщава за разбиване на склад и посочва, че в сградата се съхранява филмова история на България за десетилетия. „Тази сграда ще падне“, предупреждава тогава служителят във филмотеката Румен Балабанов.

Статутът на голямата фабрична сграда също се посочва с различни дати. Министерството на културата я описва като паметник на културата с национално значение, обявен през 1986 г., докато в други публикации се среща датата 6 юли 1998 г. Независимо от разминаването, сградата остава свързана с началото на модерната индустриализация в София и с името на квартала, който продължава да носи нейния спомен.

Източници: new.bnr.bg, bntnews.bg, dariknews.bg