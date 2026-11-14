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Факундо Родригес предложи брак на Исабела Рубио в Рим
  Тема: Известни личности

Факундо Родригес предложи брак на Исабела Рубио в Рим

14 Ноември, 2026 16:20 220 4

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Защитникът на ЦСКА падна на коляно пред Фонтана ди Треви, докато държеше детето им. Исабела прие предложението

Факундо Родригес предложи брак на Исабела Рубио в Рим - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес предложи брак на половинката си Исабела Рубио по време на семейна почивка в Рим. Аржентинският футболист избра за специалния момент Фонтана ди Треви – една от най-разпознаваемите забележителности в италианската столица.

Родригес паднал на коляно пред Исабела, като с едната си ръка прегръщал детето им, а с другата извадил годежен пръстен. Рубио не се поколебала и отговорила с „Да!“. След предложението двамата се прегърнали и целунали, а футболистът поставил пръстена на ръката на своята избраница.

Факундо и Исабела са заедно от няколко години и имат дете. Двамата използваха паузата за националните отбори, за да прекарат време заедно в Рим, където семейното пътуване се превърна в повод за годеж.

Исабела Рубио пристигна в България заедно с Родригес и детето им след трансфера му в ЦСКА. За връзката на футболиста и Рубио беше съобщено още при представянето на аржентинския защитник като ново попълнение на „червените“.

Родригес е роден на 26 февруари 2000 г. в Сан Мартин, Аржентина. Той играе като централен защитник и премина в ЦСКА под наем от Естудиантес до края на сезон 2026/2027 г., като българският клуб има опция за закупуването му. При представянето му „червените“ го приветстваха с думите: „Добре дошъл, Факундо!“

В Рим обаче най-важният момент за футболиста не беше свързан с футбола. Пред Фонтана ди Треви Родригес направи следващата голяма крачка в личния си живот, а Исабела прие да стане негова съпруга.


Италия
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