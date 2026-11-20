Майли Сайръс и годеникът ѝ музикантът Макс Морандо се очаква да сключат брак този уикенд в Южна Калифорния, съобщи TMZ. Според информацията двамата ще си разменят брачни клетви на церемония, чиито подробности засега се пазят в тайна.
Новината идва месеци след момент, който породи предположения, че двойката може вече да е сключила брак. По време на церемонията по откриването на звезда на Майли Сайръс на Алеята на славата в Холивуд през май 2026 г. майка ѝ Тиш Сайръс я снимала заедно с дъщеря си и с Бранди Сайръс. Тогава тя според Daily Mail казала: „Ще доведем съпруга.“
Морандо, който е на 28 години, след това позирал със Сайръс и я целунал по бузата.
Майли Сайръс и Макс Морандо са заедно от 2021 г., а самата Сайръс е разказвала, че са се запознали на среща, организирана от общи познати.
Двамата за първи път привличат внимание като двойка през ноември 2021 г., когато се появяват заедно на събитие на Gucci. Месец по-късно са забелязани близки един до друг на новогодишното шоу на певицата в Маями.
През декември 2025 г. Page Six потвърди годежа им, след като Майли се появи с впечатляващ диамантен пръстен на премиерата на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис. По това време тя вече беше във връзка с Морандо от четири години.
„Искаш да мечтаеш възможно най-смело и да имаш до себе си човек, който винаги ти казва, че можеш да го направиш“, каза Майли Сайръс пред „Добро утро, Америка“. Тя допълни, че през четирите години с Макс е преживяла „драстично израстване“.
Слуховете около предстоящата сватба се засилиха и след появата на двамата на сцената на Hollywood Bowl през октомври. Те изпълниха песента на Майли Сайръс „Да се оженим“ - заглавие, което прозвуча особено символично на фона на годежа им.
Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде втори брак за Майли Сайръс. Преди това тя беше омъжена за актьора Лиъм Хемсуърт.
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