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Ивка Бейбе и Влади напуснаха „Ергенът“ заедно
  Тема: Известни личности

Ивка Бейбе и Влади напуснаха „Ергенът“ заедно

14 Ноември, 2026 16:49 460 11

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  • риалити шоу

След два месеца в „Ергенът: Любов в рая“ двамата признаха чувствата си и избраха да продължат връзката си извън шоуто

Ивка Бейбе и Влади напуснаха „Ергенът“ заедно - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ивка Бейбе и Влади напуснаха заедно „Ергенът: Любов в рая“ след два месеца, изпълнени с изпитания и емоции. Двамата си тръгнаха от формата, хванати за ръка, с решение да продължат отношенията си извън телевизионните камери.

Признанията преди финалния избор

В последния им разговор първа чувствата си разкри Ивка. Тя заяви, че присъствието на Влади постепенно е променило усещането ѝ за света и че близостта между тях се е задълбочила с всеки изминал ден.

„С всеки изминал ден тук те усещам все по-близо, все по-правилно“, каза Ивка.

Влади ѝ отговори, че тя му носи спокойствие, което не е познавал досега. По думите му именно ежедневните моменти, включително събуждането заедно сутрин, са го накарали да осъзнае чувствата си.

„Не мисля, че бих могъл да си представя повече да си лягам без теб. Искам да споделя всичко оттук насетне с теб“, заяви той.

Ивка каза „Да“

След взаимните признания Влади попита Ивка дали иска да продължат „магичното приключение“ извън предаването. Тя отговори утвърдително, през сълзи от радост.

Моментът бе последван от целувка и взаимни обяснения в любов пред камерите. Влади не остави съмнение в избора си и заяви: „Няма какво да се замисля. Ивка е жената!“.

Финалът на участието им в „Ергенът: Любов в рая“ не завърши с раздяла, а с решение двамата да проверят как ще се развие връзката им в реалния живот.



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