Дипломатът Милен Керемедчиев напусна Двореца на тайните след гласуване на кръглата маса в петъчния епизод. Срещу него гласуваха дори останалите двама Предатели – Нанси Карабойчева и Крис Макаров, които предпочетоха да запазят собственото си прикритие.

Преди да напусне предаването, Милен Керемедчиев потвърди, че е бил Предател. Така Праведните постигнаха втората си голяма победа след предишното разобличаване на Емил Марков. Самият дипломат прие решението на съюзниците си като оправдан стратегически ход и призна, че при подобни обстоятелства би постъпил по същия начин.

По-рано участниците научиха, че поредната жертва на Конклава е Стефани Лалева. Отстраняването ѝ беше предложено от Крис Макаров, който я смяташе за сериозна заплаха за Предателите.

В изпитанието на деня играчите трябваше да се освободят от окови и да преминат през предизвикателство с вуду кукли. Общите им усилия добавиха 5000 евро към наградния фонд, който достигна 42 000 евро.

След загубата на Милен Керемедчиев Нанси Карабойчева и Крис Макаров получиха възможност да привлекат нов съюзник. Вместо да извършат поредното „убийство“, двамата избраха да отправят предложение към волейболиста Валентин Братоев.

В съботния епизод стана ясно, че Валентин Братоев е приел предложението и вече е част от Конклава. Така Нанси Карабойчева и Крис Макаров отново получиха трети съюзник, докато останалите участници започнаха да търсят новия Предател сред своите.

При сутрешната закуска липсата на поредна жертва подсказа на Праведните, че през нощта е имало вербуване. Подозренията отново се насочиха към различни участници, включително Нанси Карабойчева, Кристина Костова и Михаела Зиновиев.

Водещият Владимир Карамазов изненада играчите с необичайна дневна кръгла маса, която промени традиционния ход на състезанието. Последвалото изпитание постави част от участниците в клетки и принуди останалите да вземат решения, от които зависеше съдбата им.

В края на съботния епизод новосформираният Конклав трябваше да избере следващата си жертва измежду Михаела Зиновиев, Кристина Костова и Наум Шопов. Докато Крис Макаров предложи да бъде отстранена една от двете жени, Нанси Карабойчева и Валентин Братоев настояха за Наум Шопов, определяйки го като силен и аргументиран противник.

Тримата Предатели записаха името на избрания участник, но самоличността на следващата жертва остана неразкрита в публикуваните откъси от епизода.

Следващите епизоди на „Traitors: Игра на предатели“ ще бъдат излъчени на 4 и 5 декември по bTV.