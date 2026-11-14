Натали Трифонова: Майчинството е много хаос и любов

Събиране на играчки, бързо пълзене, разходки навън и изпитание за търпението на мама – така Натали Трифонова описа ежедневието си със сина си Арън. Телевизионната водеща нарече майчинството „много хаос и много любов“.
„Ами... събиране на играчки по стаите, пълзене с бясна скорост, разходки навън и проверка на търпението на мама – така върви“, разказа Трифонова, отговаряйки на често задавания от нейни познати въпрос как се справя с майчинството.
Синът на Трифонова и състезателя по мотоциклетизъм Мартин Чой се роди през септември 2025 г. Оттогава водещата постепенно започна да споделя повече моменти от семейното си ежедневие. Разходките и игрите на открито са сред заниманията, които тя показва като част от времето си с детето.
В интервю за bTV Трифонова каза, че професионалните ангажименти са останали на заден план, защото не иска да пропуска първите важни моменти от израстването на сина си. „Работата няма да избяга, но тези моменти мисля, че няма кой да ми ги върне“, заяви тя.
Водещата посочи още, че Мартин Чой ѝ помага в грижите за Арън. „Мартин помага много и съм благодарна, защото без неговата помощ със сигурност би ми било по-трудно. И двамата сме много спокойни родители“, каза Трифонова.
Макар да постави грижите за сина си на първо място, Трифонова направи професионално завръщане на театралната сцена. Тя участва в мюзикъла „Продуцентите“, в който съчетава актьорска игра, пеене и танци.
През септември 2026 г. Арън навърши една година. По повод рождения му ден Натали Трифонова и Мартин Чой показаха общи кадри със сина си, а водещата описа първата година като време, изпълнено с обич, гушкане и смисъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА