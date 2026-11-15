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Кейт Мидълтън предприема най-дългото си пътуване след диагнозата рак
  Тема: Известни личности

Кейт Мидълтън предприема най-дългото си пътуване след диагнозата рак

15 Ноември, 2026 04:57 538 2

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  • британското кралско семейство

Принцесата на Уелс ще бъде в Индия с принц Уилям от 16 до 18 ноември. Двамата ще участват в церемонията за наградите Earthshot Prize в Мумбай

Кейт Мидълтън предприема най-дългото си пътуване след диагнозата рак - 1
Снимка: nbcnews.com
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кейт, принцесата на Уелс, ще предприеме най-дългото си задгранично пътуване след лечението си от рак. Тя ще придружи съпруга си принц Уилям в Индия от 16 до 18 ноември, съобщи Кенсингтънският дворец.

Посещението в Мумбай ще бъде второто официално задгранично пътуване на Кейт, откакто през март 2024 г. тя обяви, че е диагностицирана с неуточнена форма на рак. През 2024 г. принцесата премина през превантивна химиотерапия, а по-късно съобщи, че заболяването е в ремисия. През май тази година тя посети Италия за два дни, но настоящото пътуване ще бъде по-продължително и с по-широка официална програма.

Центърът на визитата е Earthshot Prize

Основното събитие от програмата е церемонията за наградите Earthshot Prize на 17 ноември. Принц Уилям основа отличието през 2020 г. с цел да бъдат подкрепяни решения на едни от най-сериозните екологични проблеми. Петте проекта победители ще получат по 1 милион британски лири.

Представител на офиса на принца и принцесата заяви, че инициативата е насочена към „замяната на песимизма с възможности“. Според Кенсингтънския дворец тридневната програма ще обхване иновациите, устойчивото развитие, младежкото лидерство и връзките между Великобритания и Индия.

Кейт и Уилям ще участват и в събития, посветени на крикета, модата и индийското кино. Двамата са посещавали Индия и преди, но настоящото пътуване е първото им официално посещение в страната от 2016 г.

Завръщане към международните ангажименти

Кейт не участва в церемониите за Earthshot Prize през 2023, 2024 и 2025 г. заради възстановяването си и семейни ангажименти. Последното ѝ присъствие на церемонията беше в Бостън през 2022 г.

Пътуването до Мумбай е най-видимият знак досега за постепенното ѝ завръщане към международните ангажименти. То идва няколко месеца след посещението ѝ в Реджо Емилия, Италия, посветено на ранното детско развитие — кауза, с която принцесата работи от години.

Източници: streetinsider.com, straitstimes.com, aol.co.uk


Великобритания
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