Хари и Меган не са поканени на коледната служба на Катрин

Принц Хари и Меган не са поканени на тазгодишната коледна служба „Заедно по Коледа“, която принцесата на Уелс Катрин ще организира на 11 декември в Уестминстърското абатство. Информацията е на Mail on Sunday, като представители на принца и принцесата на Уелс и на херцога и херцогинята на Съсекс не са я коментирали.

Очаква се на събитието да присъстват повече от 1600 гости. Темата тази година е любовта, добротата и грижата един за друг. От Уестминстърското абатство посочват, че службата ще акцентира върху начина, по който хората създават подкрепяща среда в семействата, общностите и ежедневието.

Коледната служба е сред най-разпознаваемите публични инициативи на Катрин. Тя се провежда в абатството, където принц Уилям и Катрин сключиха брак през 2011 г. Крал Чарлз III и кралица Камила обикновено не присъстват, като оставят вниманието върху други представители на кралското семейство.

Миналата година принц Уилям придружи Катрин заедно с трите им деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи. Сред гостите бяха още Софи, херцогиня на Единбург, Зара и Майк Тиндал и принц Майкъл от Кент.

На службата присъстваха и лейди Марина Уиндзор, лейди Хелън Тейлър и лейди Естела Тейлър. Родителите на Катрин - Карол и Майкъл Мидълтън, брат ѝ Джеймс и съпругата му Ализе също бяха сред поканените. От света на шоубизнеса присъстваха Кейт Уинслет, Кейти Мелуа и Мери Бери.

Хари, който е на 42 години, и Меган, на 45, са се завърнали във Великобритания през август след шест години в Калифорния. Въпреки това двамата няма да бъдат сред гостите на службата в Уестминстърското абатство.

Принцесите Беатрис и Юджини са били поканени миналата година, но са отказали да присъстват. За тазгодишното събитие подробният списък с гости не е публично обявен.

Междувременно Хари и Меган се очаква да поканят майката на херцогинята - Дория Рагланд, във Великобритания за Коледа. Самата служба ще бъде заснета, а излъчването ѝ във Великобритания е планирано за Бъдни вечер по ITV1 и ITVX.

Източник: dailymail.com