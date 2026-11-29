Принц Хари се е срещнал тайно с крал Чарлз III в имението Балморал в Шотландия, съобщава Daily Mail. Срещата е била на 17 октомври и е първата лична среща между баща и син след завръщането на херцога на Съсекс във Великобритания.

Според публикацията Хари е посетил краля сам. На срещата не са присъствали съпругата му Меган Маркъл, децата им Арчи и Лилибет или кралица Камила. Разговорът между двамата не е известен публично, но източник, цитиран от The Sun, казва:

„Има желание отношенията да останат добри.“

Срещата се очертава като едва четвъртата между Хари и Чарлз след коронацията на краля през май 2023 г. Тя идва няколко месеца след друга среща в имението Хайгроув, на която са присъствали Меган, Арчи, Лилибет и Камила. Тогава разговорът беше обявен официално от Бъкингамския дворец.

Хари говори за помирение

Само дни след срещата Хари заяви в интервю за GQ, че иска да възстанови отношенията си със семейството. „С всичко останало, което се случва по света, най-важното е да се помирим“, каза той. По думите му хората трябва да се опитат да оставят миналото зад гърба си, дори когато белезите от старите конфликти остават.

„Някои хора не искат нещата да се получат. Аз искам да ги оправя“, заяви Хари. Неговите представители отрекоха думите да са били насочени конкретно към принц Уилям.

В интервюто Хари говори и за решението на семейството да се върне във Великобритания след шест години в Калифорния. Желанието да прекарва повече време с близките си е посочено като една от причините за промяната, но Хари и Меган не възстановяват официалните си задължения като работещи членове на кралското семейство.

Коледа далеч от кралското семейство

Въпреки срещата с краля Хари, Меган и двете им деца планират да прекарат Коледа в Калифорния при майката на херцогинята, Дория Рагланд. Според публикацията семейството не е поканено на традиционните празнични събирания в Сандрингам, на концерта на принцеса Катрин в Уестминстърското абатство или на частния обяд на разширеното кралско семейство в Бъкингамския дворец.

През ноември Хари и Меган бяха забелязани заедно с децата си на частно посещение в зимния парк в Хайд парк. Хари и Арчи се качиха на блъскащи колички, а Меган и Лилибет ги наблюдаваха отстрани.

Публичните жестове на Хари за помирение и срещите му с Чарлз показват опит за поддържане на контакт между баща и син, но не са последвани от официално обявено възстановяване на отношенията с останалите членове на кралското семейство.

Източници: dailymail.com, hellomagazine.com, au.variety.com