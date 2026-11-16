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Азис показа резултата от интервенцията на гърдите си с провокативни СНИМКИ
  Тема: Известни личности

Азис показа резултата от интервенцията на гърдите си с провокативни СНИМКИ

16 Ноември, 2026 08:14 870 27

  • азис-
  • попфолк-
  • провокативни снимки-
  • естетична интервенция-
  • шоу бизнес

Попфолк изпълнителят публикува кадри, на които демонстрира новата си визия, и добави шеговит коментар

Азис показа резултата от интервенцията на гърдите си с провокативни СНИМКИ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Азис отново насочи вниманието към себе си с провокативни снимки, публикувани в социалните мрежи. На кадрите попфолк изпълнителят показва гърдите си след естетична интервенция и демонстрира, че е доволен от постигнатия резултат.

Към снимките Азис добавя и шеговит коментар, че новата му придобивка ще има нужда от отделен паспорт. В публикацията си той пише: „Радват ме както в първия ден.“

Азис продължава да експериментира с визията си

Новите кадри са поредната публична демонстрация на промяна във външния вид на изпълнителя. В подадения материал не се посочват подробности за вида на интервенцията или за периода, в който е извършена.


Източник: plovdiv24.bg


България
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