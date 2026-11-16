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Мирослав и д-р Пекин останаха трети в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Мирослав и д-р Пекин останаха трети в „Игри на волята“

16 Ноември, 2026 09:52 523 1

  • игри на волята-
  • мирослав великов-
  • д-р катрин пекин-
  • битка на звездите-
  • след игрите

Двамата отпаднаха на полуфинала на LactoFlor – Битка на звездите

Мирослав и д-р Пекин останаха трети в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мирослав Великов и д-р Катрин Пекин отпаднаха на крачка от финала на LactoFlor – Битка на звездите и завършиха на трето място в звездния турнир на „Игри на волята“. Двамата загубиха полуфиналното състезание срещу двойките на Мартин Кънев и Николета Кръстева и на Светлин Митев и Ваня Запрянова. NOVA потвърди отпадането на актуалния шампион и неговата съотборничка.

Полуфиналната битка премина по многокомпонентно трасе със заплетени препятствия и поредица от физически и логически предизвикателства. Надпреварата беше белязана от няколко смени на водачеството, а решаваща се оказа финалната част с лабиринта.

Най-бързо до него стигнаха Светлин Митев и Ваня Запрянова. Малко след тях финалното място си осигуриха Мартин Кънев и Николета Кръстева. Така именно тези две двойки продължават борбата за победата в звездния турнир.

„Черният анулет“ остава скрит в Резиденцията

В битката участваха и воините от племето на Ураганите. Те трябваше да посочат коя от трите двойки няма да успее да се класира за финала. Сините избраха Мирослав и д-р Пекин и прогнозата им се оказа правилна.

Наградата за точния избор е възможност един от воините да открие „Черният анулет“ – тайно оръжие, скрито в Резиденцията. То ще може да бъде използвано единствено от участника, който успее да го намери.

Мирослав и д-р Пекин разказват за участието си

Бронзовите медалисти ще бъдат гости в подкаста „След Игрите“, където ще говорят за партньорството си на Арената и за отношенията си извън състезанието. Разговорът е с водещата Симона Ръждавичка, а епизодът е достъпен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източници: woman.bg, nova.bg


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