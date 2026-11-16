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Българи покориха Холивуд: родни кинотворци с престижна международна награда

Българи покориха Холивуд: родни кинотворци с престижна международна награда

16 Ноември, 2026 12:17 401 1

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Български режисьор, продуцент и творчески екип получиха световно признание на International Motor Film Awards в Лос Анджелис - едно от най-значимите събития в света на автомобилното кино, с филм за Михаел Шумахер

Българи покориха Холивуд: родни кинотворци с престижна международна награда - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Български творци записаха значимо постижение на световната филмова сцена, след като продукцията им „The Kaiser“ получи престижно отличие на International Motor Film Awards 2026 - международните награди, посветени на най-добрите постижения в автомобилното кино и екранните продукции, свързани с моторните спортове.

Българи покориха Холивуд: родни кинотворци с престижна международна награда

Церемонията се проведе на 14 ноември в емблематичния Petersen Automotive Museum в Лос Анджелис, Калифорния, събирайки представители на международната филмова индустрия, водещи професионалисти, творци и личности от света на моторните спортове.

Сред отличените на тази престижна международна сцена застава и България, благодарение на таланта, амбицията и отдадеността на български филмов екип.

В основата на успеха стоят режисьорът Любо Маринов, продуцентът Васил Булянски и операторът Веселин Менкаджиев, които заедно със своите колеги превръщат смелата творческа идея в продукция, достигнала до международната публика и получила признание в една от най-конкурентните среди на световното кино.

Успехът идва с късометражния игрален филм „The Kaiser“ - биографична продукция, вдъхновена от ранните години в кариерата на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер.

Историята за една от най-големите легенди на световния спорт е разказана през погледа на български творци, които успяват да превърнат своята визия в международно признат кинопроект. В актьорския състав участват Живко Сираков, Димитър Маринов и Кристо Стоичков, а изпълнителни продуценти са Джонас Толкингтън и Цецо Борисов.

В момент, в който световната филмова индустрия продължава да се развива и да открива нови творчески гласове, отличието на българския екип е силен знак за възможностите на родните професионалисти. Подобни постижения надхвърлят рамките на конкретната продукция. Те изграждат международния авторитет на българското кино, създават нови възможности за творческо сътрудничество и насочват вниманието към страната ни като източник на талант, оригинални идеи и професионализъм.


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