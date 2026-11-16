Иво Димчев призна, че въпреки музикалния си талант, не познава нотите

На 50-ия си рожден ден Иво Димчев направи неочаквано признание за начина, по който създава музика. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ артистът заяви, че няма сериозна теоретична подготовка и не познава нотите.

„Дори не знам нотите“, каза Димчев.

Той обясни, че е научил всичко, което знае, воден от любопитството си, а музиката за него е преди всичко усещане и вдъхновение. Иво Димчев разказа, че обича да поставя пръстите си върху пианото и да създава звуци, които му действат жизнеутвърждаващо.

В студиото той гостува заедно с музикалния продуцент Саня Армутлиева. Двамата разказаха за творчески лагер на „Вирджиния Рекърдс“ в Боровец, в който са участвали 61 души, сред които 31 българи.

„За четири дни в 15 студиа създадохме 65 песни“, каза Армутлиева. Колоритният певец призна, че първоначално е бил скептичен към идеята музика да се създава толкова бързо, но след участието си е променил мнението си.

По време на лагера той е работил първо върху песни в стила на корейския поп, а след това е преминал към ретро соул, вдъхновен от Ейми Уайнхаус и „Мотаун“. Последното си произведение артистът шеговито определил като „средновековен кейпоп“. Той се пошегувал и с организацията на храненето, като отбелязал, че за всяко хранене се отделяли по два часа, или общо шест часа дневно.

Саня Армутлиева разказа, че песните на Иво Димчев са предизвиквали силна реакция сред останалите участници. По думите ѝ, когато музиката му бъде пусната, всички спират и се заслушват.

Продуцентката заяви още, че природните заложби сами по себе си не са достатъчни за успех в музикалната индустрия. „Талантът е малко надценен“, каза Армутлиева, като добави, че са нужни работа, усилия, комуникативност, адаптивност и човечност.

Иво Димчев от своя страна подчерта, че никога не е преследвал славата като самоцел. За него водещи остават свободата да експериментира и отговорността към публиката. Той изрази и възхищението си от младите музиканти, които определи като работливи и дисциплинирани.

Юбилейната година на артиста ще продължи с концерт на 12 декември в зала 1 на НДК, с който той ще отбележи своята 50-годишнина.