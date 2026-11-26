Когато Рита Ора се появява на сцената, зад нея вече стои история, започнала далеч от светлините на Лондон. Певицата е родена на 26 ноември 1990 г. в Прищина, днешно Косово, а семейството ѝ се премества във Великобритания, когато тя е едва на една година. На 36-ия си рожден ден Ора остава една от разпознаваемите британски поп звезди, но пътят до този статут минава през имиграция, усилен труд и няколко професионални обрата.

От Прищина до Нотинг Хил

Рожденото име на певицата е Рита Сахатчиу Ора. Тя израства в Западен Лондон, а семейството ѝ постепенно изгражда нов живот в условия, които не приличат на днешния ѝ публичен образ. Баща ѝ работи в ресторантьорския бизнес и по-късно притежава няколко пъба в британската столица. Майка ѝ е психиатър, но във Великобритания първоначално трябва да се преквалифицира и да научи английски език.

В интервю за Time Out Ора разказва, че след училище често е стояла в заведенията на баща си заедно със своите брат и сестра. „Всичко винаги беше като семейна среща“, казва тя. По думите ѝ тази среда ѝ помага да стане по-уверена в общуването.

Нотинг Хил също оставя траен отпечатък върху бъдещата певица. Тя си спомня за пазара на Портобело Роуд, карнавала, уличната музика и смесица от култури, които по-късно се превръщат в част от нейния експериментален стил.

Първите песни и големият пробив

Ора започва да пее още като дете. На 12 години постъпва в театралното училище Sylvia Young Theatre School, а на 16 се среща с бъдещата си мениджърка Сара Стенет. През 2008 г. подписва договор с Roc Nation, лейбъла на Джей Зи.

Пробивът идва през 2012 г. с песента Hot Right Now на DJ Fresh. Същата година излиза дебютният ѝ албум Ora, който достига първо място в британската класация. В него са включени още How We Do (Party) и R.I.P. – два сингъла, които също оглавяват класацията във Великобритания.

След раздялата с Roc Nation кариерата ѝ продължава с втория албум Phoenix, а през 2023 г. излиза You & I. За последния Ора е съавтор на всички 12 песни. В интервю за Time Out тя казва, че е искала с този албум да напомни на публиката, че преди всичко е музикален изпълнител.

Певица, актриса и телевизионно лице

Рита Ора не ограничава кариерата си до сцената. Тя участва във филмите Петдесет нюанса освободени и Покемон: Детектив Пикачу, води и журира музикални и телевизионни формати, сред които America’s Next Top Model и британската версия на The Masked Singer.

Тя описва този модел като кариера на „артист на 360 градуса“ – човек, който съчетава музика, актьорство, телевизия, мода и бизнес. Пред The Guardian Ора разказва и за момент, който показва цената на постоянната заетост: през 2013 г. припада по време на фотосесия в Маями и се събужда в болница след силно изтощение.

Връзката с Косово

Макар да е израснала във Великобритания, Ора редовно говори за произхода си и подкрепя каузи, свързани с деца и бежанци. През 2019 г. става посланик на УНИЦЕФ Великобритания. През 2023 г. Прищина ѝ връчва ключа на града.

Личният ѝ живот също свързва различни култури. Ора е омъжена за новозеландския режисьор Тайка Уайтити, с когото разделя времето си между Великобритания, Съединените щати и Нова Зеландия.

Историята на Рита Ора не е само поредица от хитове. Тя започва с едно семейство, напуснало Прищина, продължава през лондонските пъбове и театралното училище и стига до световни сцени, филмови продукции и работа за деца. Именно тази промяна – от дете на бежанци до международна звезда – остава най-малко видимата, но най-важна част от нейния образ.

Източници: apnews.com, timeout.com, theguardian.com