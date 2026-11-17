Сватба между Григор Димитров и Ейса Гонзалес може да има скоро, но към момента няма обявени дата и официален годеж. Българският тенисист потвърди, че темата вече е обсъждана с мексиканската актриса.

„Говорили сме, обсъждали сме тази възможност. Може скоро да се случи“, заяви Димитров.

Думите му бяха изречени при пристигането на двойката в Мексико Сити, където Гонсалес заведе Димитров, за да се срещне с нейното семейство. Въпросът за бъдещ брак беше отправен към двамата от журналисти на летището. Актрисата реагира с усмивка и насочи отговора към своя партньор.

Защо се обсъжда светска церемония

Различното вероизповедание на двамата може да усложни избора на църковен ритуал. Димитров е православен християнин, а Гонсалес е католичка.

При евентуален католически брак в Мексико би било необходимо разрешение от местния католически епископ. Сред посочените условия е ангажимент бъдещите деца да бъдат кръстени и възпитавани в католическата вяра. Според публикацията именно тези изисквания са сред причините да се обсъжда светска церемония.

Като възможно място е посочен Холивуд, където двамата прекарват значителна част от времето си заради професионалните си ангажименти. Вариантите за сватба в България също не са изключени, като са споменати Хасково и София. При православен ритуал у нас би имало отделни изисквания към смесения брак, включително декларация относно религиозното възпитание на бъдещите деца.

Двойката още не е обявила дата

Публично потвърденото до момента е, че Димитров и Гонзалес са разговаряли за брак. Няма съобщение от самите тях за конкретна дата, официален годеж или окончателно избрано място за церемонията. Това беше отбелязано и от други медии, които отразиха думите на тенисиста в Мексико Сити.

След края на сезона Димитров посети семейството на Гонзалес в Мексико. При срещата си с журналисти той описа близките ѝ като „страхотни хора“ и добави: „Аз притежавам най-скъпото“, говорейки за връзката си с актрисата.

Засега остава неясно дали бъдещият ритуал ще бъде в Холивуд, Мексико или България. Сигурно е единствено, че разговорът за брак вече е публичен, а решението за датата и формата на сватбата предстои.

Източници: marica.bg, bgdnes.bg, nova.bg