120-годишна църковна камбана, тежаща над 130 килограма, е открадната от камбанария в канадската провинция Манитоба. Тя е принадлежала на украинска католическа църква, разположена северно от Уинипег.

По камбанарията, която е облицована с дърво, са установени материални щети. Разследващите все още не са установили кога точно камбаната е била свалена и как е била изнесена от кулата, предава БТА.

Камбаната е изработена от месинг и има изящни орнаменти. Според полицията е възможно извършителите да са проявили интерес не към религиозната и историческата ѝ стойност, а към материала, от който е направена.

„Вече се свързахме с всички пунктове за изкупуване на метали и компании за рециклиране в района, включително и в Уинипег, като ги предупредихме да следят специално за тази камбана“, заяви полицейска служителка.

Полицията предполага, че камбаната може да бъде предложена за продажба като скрап. Затова са уведомени предприятията, които изкупуват метали и работят с рециклиране, за да могат да разпознаят предмета.

По данни на Историческото дружество на Манитоба камбаната е пренесена от Швейцария през 1906 г. Така тя е била част от историята на местната украинска католическа общност повече от век.

Към момента не са известни допълнителни подробности за извършителите или за местонахождението на камбаната. Разследването продължава.