Двама мъже са обвинени за проникването в Анмър Хол – селския дом на принц Уилям и Катрин, принцесата на Уелс, в имението Сандрингам, Норфолк. Случаят постави под въпрос сигурността на кралската резиденция, въпреки че семейството не е било в имота по време на инцидента.

Полицията е била извикана малко преди 18:00 часа на 23 ноември след сигнал за подозрителна активност. В издирването са участвали полицейски кучета, дронове и хеликоптер на Националната полицейска въздушна служба. Двамата мъже са били задържани в рамките на имението.

На 25 ноември Мирген Доку, на 34 години, и Арилен Ндочи, на 32 години, са обвинени в проникване в жилище с намерение за кражба и влизане в защитен обект. Те са се явили пред магистратския съд в Норич и са оставени в ареста. Следващото заседание е насрочено за 30 ноември.

Според обвинението от Анмър Хол са взети шест чифта копчета за ръкавели и часовник. Двамата не са признати за виновни, а делото продължава.

Кралският журналист Том Сайкс заяви пред Page Six, че проникването вероятно е било „изключително тежко“ за принц Уилям и Катрин. По думите му Анмър Хол има особено значение за принцесата на Уелс, тъй като семейството е прекарвало там периоди от живота си, включително по време на пандемията от COVID-19 и възстановяването ѝ от раково заболяване.

„Това може да ги накара да се чувстват неспокойни при посещенията си там“, каза Сайкс.

Саймън Морган, бивш телохранител на британското кралско семейство и бивш служител на лондонската полиция, обясни, че при подобни случаи психологическият ефект често надхвърля материалните щети.

„Жертвите говорят повече за психологическите последици – за самия факт, че някой е бил в дома им“, каза Морган.

Сайкс твърди, че охранителният екип е бил „абсолютно ужасен“ от пробива. Според него отсъствието на Уилям и Катрин не намалява сериозността на случая, тъй като при празен имот се прилагат различни процедури, но достъпът до сградата може да създаде допълнителни рискове.

„Ще трябва да разглобят къщата, преди Уилям и Катрин да се върнат, за да проверят дали това не е прикритие и дали вътре не е оставено враждебно устройство“, заяви журналистът. Той посочи като възможни рискове скрити камери, устройства за събиране на информация и други материали, без да твърди, че такива са открити в Анмър Хол.

Кога принцът и принцесата ще се върнат в дома си, ще зависи от резултатите от проверката и от личното им усещане за сигурност. По случая продължават полицейски и съдебни действия.