Възможно ли е сагата „Здрач“ от 2008 г. да е предсказала избора на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд? Любопитна сцена показва появата му пред камерата непосредствено след реплика за най-известния шпионин. Осемнадесет години по-късно актьорът действително получи ролята на агент 007, а сцената от филма отново започна да се споделя от почитатели на сагата.

Епизодът се развива около училищния бал. Докато раздава листовки, един от учениците казва: „Хазарт, смокинги и Бонд – Джеймс Бонд.“ Веднага след това Бела Суон, изиграна от Кристен Стюарт, забелязва Едуард Кълън, в чиято роля е Патинсън, да слиза от автомобил.

Сцената е важна и за самата история на „Здрач“ – това е първата публична поява на Едуард и Бела като двойка пред съучениците им. Днес обаче тя изглежда като необичайна препратка към следващия голям образ в кариерата на Патинсън.

Още по-любопитна е реплика на актьора от интервю за британското издание ShortList през 2012 г. Тогава, на въпрос дали би изиграл Джеймс Бонд след около десетилетие, Робърт Патинсън отговаря: „Да, определено, но по-скоро след 20 години.“

По това време той е на 26 години и приключва участието си в поредицата „Здрач“, а Даниел Крейг подготвя третия си филм като 007 – „007: Координати Скайфол“. Актьорът, който е играл и във филмите за Хари Потър, казва още, че не би искал Бонд да бъде представен като „свежо лице“ без минало и опит.

„След Даниел Крейг трябва да има някакъв багаж“, заявява Робърт Патинсън през 2012 г.

Тогава думите му звучат като хипотетична шега за далечно бъдеще. На 16 ноември 2026 г. обаче „Амазон MGM Студиос“ официално обяви, че 40-годишният актьор ще наследи Крейг в ролята.

26-ият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на Стивън Найт. Продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман, а Таня Лапоант е изпълнителен продуцент.

„Джеймс Бонд е един от най-легендарните герои в киното и да ми бъде поверен образът на 007 е честта на живота ми“, заяви звездата след обявяването.

Вилньов определи актьора като човек с „вечната душа на 007“, който в същото време носи напълно нов дух на героя. Премиерна дата за филма все още не е обявена.