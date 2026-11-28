Доналд Тръмп даде своята положителна оценка за избора на Робърт Патинсън за новия Джеймс Бонд. По време на интервю в Овалния кабинет американският президент заяви: „Изглежда симпатичен. Пожелавам му късмет“.
Разговорът обаче бързо се отклони от киното към политическите възгледи и личния живот на актьора. Според разказа за интервюто Тръмп повикал помощничката си Натали Харп и я помолил да донесе материали за Патинсън. „Винаги харесвам хора, които ме харесват“, казал президентът.
Сред разпечатките попаднала и публикация на Доналд Тръмп от 2012 г., посветена на тогавашната връзка между Робърт Патинсън и колежката му от "Здрач" Кристен Стюарт. По онова време двамата актьори бяха сред най-обсъжданите двойки в Холивуд, а отношенията им приключиха след съобщения за близост между Стюарт и режисьора Рупърт Сандърс.
По онова време американският президент многократно коментираше отношенията между младите актьори в социалните мрежи. Той настояваше актьорът да не се събира отново с нея. Когато видял старата си публикация сред материалите, Тръмп я прочел и допълнил: „Това е сладко. Той казва хубави неща“.
Робърт Патинсън и Кристен Стюарт се превърнаха в международни звезди с филмовата поредица „Здрач“, в която изпълняваха ролите на Едуард Кълън и Бела Суон. След края на поредицата Патинсън се насочи към по-разнообразни проекти, сред които „Батман“, „Фарът“ и „Тенет“.
Изборът на Робърт Патинсън за ролята на 007 беше официално обявен през ноември. Той става седмият актьор, изпълняващ Джеймс Бонд в официалната филмова поредица, и наследява Даниел Крейг, чийто последен филм като агента беше „Смъртта може да почака“ от 2021 г.
Новият филм ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на Стивън Найт. Продукцията ще бъде първата за поредицата в новия ѝ етап под контрола на Amazon MGM.
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