Когато един съпруг започне да пие редовно, за жената проблемът рядко се изчерпва с миризмата на алкохол или с поредната чаша. Той може да означава пропуснат разговор, неизпълнено обещание, самотна вечер или усещането, че човекът до нея е физически вкъщи, но емоционално отсъства. Тогава лесно се появява мисълта: „Пие, значи не съм му достатъчна“.

Научните данни обаче не подкрепят пряко това тревожно женско заключение. Алкохолната употреба може да бъде свързана със стрес, навици, социална среда, психично здраве или зависимост. Проблемите във връзката също могат да имат значение, но посоката не е еднопосочна: напрежението може да насърчи пиенето, а пиенето от своя страна да засили конфликтите и отчуждението.

Жената страда от последиците, не от „недостатъчността“ си

Международно проучване от проекта GENAHTO анализира данни за 10 613 жени от девет държави, включително 7091, които живеят с интимен партньор. Жените, съобщили за вреди от тежко пиещ партньор, са посочили по-ниска удовлетвореност от живота, както и повече симптоми на тревожност и депресия в сравнение с жените, чиито партньори не пият тежко.

Това не означава, че всяка употреба на алкохол води до зависимост или че всяка жена преживява ситуацията по един и същи начин. Самото изследване е наблюдателно и не може да докаже причинно-следствена връзка. То показва друго: когато пиенето променя ежедневието на семейството, вредата се усеща и от човека, който не употребява алкохол.

„Алкохолът причинява значителна вреда и на други хора, не само на този, който го употребява“, посочва Световната здравна организация.

Сред описаните от организацията последици са семейни проблеми, пренебрегване, финансови затруднения, страх, емоционална вреда и насилие. В Европейския регион жените и децата са сред най-засегнатите от вредите, причинени от чужда употреба на алкохол.

Как се ражда личната обида

Мисълта „не съм му достатъчна“ често се появява, когато алкохолът заема мястото на общото време и близостта. Ако мъжът търси компанията на чашката, но отказва разговор, обещава промяна и не я следва или става раздразнителен, партньорката може да приеме поведението като оценка на собствената си стойност.

Проучване от 2024 г. сред 239 млади хора във връзки изследва как възприемането на партньорското пиене се отразява на психичното състояние и удовлетвореността от отношенията. Участниците са били средно на 19,74 години, а 76,15% от тях са жени. Авторите установяват връзки между възприеманото проблемно пиене и депресивните симптоми, но резултатите не могат да бъдат пренасяни автоматично върху семейни двойки от всички възрасти.

По-нов анализ на 96 двойки, потърсили лечение за алкохолно разстройство, показва, че отдръпването като начин за справяне е свързано с по-ниска удовлетвореност и за двамата партньори. В половината двойки и двамата участници отговарят на критериите за алкохолно разстройство. Изследването е проведено сред хора, потърсили помощ, и не доказва, че отдръпването само по себе си причинява влошаването на отношенията.

Затова пиенето на съпруга не е надежден знак, че жената не е достатъчна, интересна или обичана. То е знак за поведение, което може да има сериозни последици за двама души и за цялото семейство. Личната болка на партньорката е реална, но отговорността за употребата и за промяната не може да бъде прехвърляна върху нея.

Източници: psypost.org, miragenews.com