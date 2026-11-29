Кели Озбърн свърза драстичното си отслабване с тежката скръб след смъртта на баща си Ози Озбърн през юли 2025 г. В интервю за „Дейли телеграф“ тя разказа, че не е осъзнавала колко е отслабнала, докато не видяла снимка от проба за наградите „Грами“ през 2026 г.

„Това не съм аз“, казала Кели, след като получила снимката. По думите ѝ дотогава не е могла да види промяната в тялото си. „Бях мъртва отвътре. Не можех дори да ти кажа кой ден от седмицата е. Просто изпълнявах движенията, защото вече не знаех коя съм“, заявила тя.

Телевизионната звезда разказала, че вместо да ѝ кажат директно, че има нужда от помощ, хората обсъждали състоянието ѝ зад гърба ѝ. Особено болезнени били коментарите в социалните мрежи. „Никога през живота си не съм била третирана толкова жестоко“, казала Кели Озбърн.

Кели Озбърн признала, че в месеците след смъртта на баща си отново е започнала да пие, въпреки предишните си проблеми със зависимостта. „Каквото беше нужно, за да не усещам нищо. Не можех да понеса болката“, разказала тя.

Тя описала скръбта като състояние, което я отвело „на място, до което дори наркотиците и алкохолът не са ме водили“. Майка ѝ Шарън Озбърн се намесила и я свързала с лайф коуча Крис Милър, който според Кели ѝ е помогнал значително.

Опитвала се да прикрие промяната във външния си вид

На наградите „Грами“ Кели Озбърн и Шарън присъстваха в подкрепа на трибют за Ози Озбърн. По-късно Кели разказала, че не се е чувствала добре и не е сигурна дали е трябвало да отиде. За да прикрива лицето си, използвала перуки, тъй като била притеснена от изпъкналите си скули.

„Беше страшно. Не знаех, че изглеждам така. По гръбнака ми се виждаше всяка кост“, разказала тя в интервю през септември. Тогава заявила, че е възстановила 30 паунда от теглото си.

Промяната във външния ѝ вид предизвика коментари и след появата ѝ на други събития в чест на баща ѝ, включително на наградите BRIT Awards през 2026 г. През март същата година Кели се раздели и с годеника си Сид Уилсън.

Ози Озбърн почина през юли 2025 г. на 76 години. В документите за смъртта му са посочени сърдечен арест извън болница, коронарна артериална болест и болест на Паркинсон с автономна дисфункция. Кели беше сред членовете на семейството, които присъстваха на публичните събития, посветени на наследството на фронтмена на „Блек Сабат“.

В началото на март 2026 г. Кели Озбърн вече беше реагирала публично на критиките към външния си вид, като заяви, че се намира в един от най-трудните периоди в живота си.