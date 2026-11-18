В деня, в който Оуен Уилсън навършва 58 години, лицето му остава свързано с една особена холивудска интонация – леко проточен глас, самоирония и усмивка, която може да превърне дори неловкото мълчание в шега. Зад този екранен образ обаче стои кариера, започнала не с голямо студио, а с приятелство от университетските години.

Уилсън е роден на 18 ноември 1968 г. в Далас, Тексас. Израства заедно с братята си Люк и Андрю, които също избират актьорската професия. В Университета на Тексас в Остин той се запознава с Уес Андерсън – среща, която се оказва решаваща и за двамата.

От „Бутъл Рокет“ до номинация за „Оскар“

Първият им голям общ проект е „Бутъл Рокет“. Късометражната версия от 1994 г. е разширена в пълнометражен филм, излязъл през 1996 г. Лентата е режисьорски дебют на Андерсън и актьорски дебют на братята Оуен и Люк Уилсън. Историята за трима неудачници, които мечтаят да станат престъпници, поставя началото на характерния стил, по-късно превърнал Андерсън в един от най-разпознаваемите американски режисьори.

Уилсън и Андерсън продължават сътрудничеството си с „Ръшмор“, а през 2001 г. създават „Семейство Тененбаум“. За сценария двамата получават номинация за „Оскар“ за оригинален сценарий. Филмът показва Уилсън не само като актьор с комедиен усет, но и като сценарист, способен да създава странни, тъжни и човешки герои.

Следват роли в „Зулендър“, „Шанхайско пладне“, „Шанхайски рицари“, „Ловци на шаферки“ и „Ти, аз и Дюпри“. В „Марли и аз“ той показва по-драматична страна, а в „Полунощ в Париж“ на Уди Алън играе писател, попаднал в романтична версия на Париж от 20-те години на XX век. За ролята получава номинация за „Златен глобус“.

Гласът зад Светкавицата Маккуин

Една от най-популярните му роли не се вижда на екрана – чува се. Уилсън озвучава състезателния автомобил Светкавицата Маккуин в поредицата „Колите“. Гласът му превръща героя в самоуверен, но постепенно израстващ персонаж, познат на няколко поколения зрители.

Актьорът преминава и към телевизията. В „Локи“ играе Мобиус М. М. Мобиус – агент на организация, която следи времевите линии във вселената на „Марвел“. В сериала „Стик“ той е бивш професионален голфър, който се опитва да започне отначало, като помага на млад талант.

Личният живот остава извън прожекторите

Оуен Уилсън има три деца, но рядко говори подробно за семейството си. В интервю за E! News актьорът споделя, че децата му харесват различни негови роли и с времето са започнали да виждат по-цялостно кариерата му.

„Чувствам, че съм заслужил този цитат, защото това беше дълго, странно пътуване“, казва Уилсън.

Цитатът, който той свързва с годините си в киното, описва добре пътя му – от малък независим филм в Тексас до големи холивудски продукции. През 2026 г. Уилсън продължава да работи в различни жанрове с участия във „Ролинг Лауд: Филмът“ и „Рънър“. А усмивката, която го направи разпознаваем, остава същата – ненатрапчива, леко иронична и достатъчна, за да се разбере кой е героят още преди да е проговорил.

Източници: biography.com, apnews.com, eonline.com