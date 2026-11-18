Партито за 52-рия рожден ден на Леонардо ди Каприо в Бевърли Хилс отново насочи прожекторите към личния му живот. Повод за коментарите станаха видеокадри, на които група жени слизат от бял микробус и се отправят към имението, където се е провеждало частното празненство.

Актьорът е организирал събитието на 14 ноември, три дни след рождения си ден. Сред гостите са били Тоби Магуайър, Ейдриън Броуди, Джона Хил, Орландо Блум, рапърът 50 Cent, Кара Делевин и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо. На празненството са присъствали още продуцентката Нур Алфала и риалити звездата Кортни Бьорнър.

Кадрите възродиха старите коментари

Според източник, цитиран от RadarOnline, Ди Каприо от години се опитва да се дистанцира от образа на мъж, който предпочита значително по-млади жени. „Леонардо прекара години в опити да се отърси от този образ на мъж на средна възраст, обсебен от красиви млади жени, но сцени като тази правят това почти невъзможно“, заявява източникът.

Той допълва, че около събитието няма данни за незаконна дейност, но появата на цял микробус с млади жени е станала повод за нова вълна от шеги и подигравки. Друг източник от развлекателната индустрия коментира, че вниманието отново се е изместило от професионалните успехи на актьора към личния му живот.

Връзката с Витория Черети остава под наблюдение

От 2023 г. Леонардо ди Каприо е свързван с италианския модел Витория Черети, която е на 28 години. Преди нея актьорът е имал петгодишна връзка с Камила Мороне. Раздялата им през 2022 г. отново е породила интернет шеги за предполагаемото му предпочитание към жени под 25 години.

Сред бившите партньорки на Ди Каприо са Жизел Бюндхен, Бар Рафаели, Нина Агдал и Блейк Лайвли. Името му е било свързвано и с модела Идън Полани, но източници са отрекли двамата да са имали романтична връзка.

Актьорът продължава работа със Скорсезе

Паралелно с интереса към личния му живот Ди Каприо продължава професионалната си работа. Той е приключил снимките на готическия психологически трилър „What Happens at Night“ на режисьора Мартин Скорсезе. Филмът е по романа на Питър Камерън и разказва за американска двойка, която пътува до европейски град през зимата, за да осинови дете.

В продукцията участват още Дженифър Лорънс, Мадс Микелсен, Патриша Кларксън и Джаред Харис. Така новото внимание към рождения ден на Ди Каприо идва на фона на поредния му голям филмов проект.

Източник woman.bg