Снимките на филма „Стоичков – Имало едно време в България“ са прекратени заради тежка травма на актьора Кристо Стоичков, който изпълнява главната роля на футболната легенда Христо Стоичков. По информация на БЛИЦ младият актьор е счупил тежко крака си по време на снимки в курорта Албена.
Инцидентът е станал в края на септември, но информацията за него е била пазена в тайна. Заради травмата планираните за октомври и началото на ноември записи са отложени за 2027 година. Засега няма посочена точна дата за подновяване на снимачния процес.
„Всичко зависи от възстановяването на Кристо. Има и други причини за забавянето на снимките“, коментират източници на БЛИЦ. По думите им екипът ще се опита да спази предварително определения срок за завършване на продукцията.
Премиерата на „Стоичков – Имало едно време в България“ е планирана за края на 2027 година. По-рано беше обявено, че филмът трябва да проследи живота и футболната кариера на Христо Стоичков, а началото на снимките беше поставено през април 2026 година.
Кристо Стоичков беше избран за главната роля след телевизионен кастинг. Окончателното решение е взето от режисьора Мартин Макариев и самия Христо Стоичков.
В продукцията участват и известни американски актьори. Джеймс Франко изпълнява ролята на легендарния треньор на „Барселона“ Йохан Кройф, а Джим Кавийзъл влиза в образа на футболния мениджър Хосе Мария Мингея, свързан с трансфера на Стоичков от ЦСКА в каталунския клуб.
Сценарият е базиран на автобиографичната книга на Христо Стоичков, написана от Владимир Памуков. В мащабната продукция са ангажирани над 130 актьори и около 5000 статисти. Снимачният процес обхваща София, Бургас, Албена и локации в чужбина.
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