Аматьорски футболен мач в Сицилия е прекратен, след като изгонен играч на Galactic Paolini Marsala се е върнал на терена със сгъваем нож. Инцидентът е станал на 22 ноември на стадион „Мариано Ди Диа“ в Страса̀ти, край Марсала, по време на срещата с Athletic Partanna от четвъртия кръг на провинциалното първенство Terza Categoria в Трапани.
Футболистът с номер 10 е получил червен картон след епизод при спряна игра, при който според публикуваните сведения е ритал противников играч, паднал на терена. След като е напуснал игрището и е отишъл в съблекалнята, той се е върнал с нож в ръка.
Според Athletic Partanna играчът е отправял заплахи към треньора, ръководители и футболисти на гостуващия отбор. Клубът твърди, че в един момент той е хванал за врата негов ръководител, докато е държал ножа в другата си ръка. Тези твърдения са част от позицията на гостуващия клуб и не са представени като установена с влязъл в сила акт вина.„Това е изключително тежък случай, който няма нищо общо с ценностите на спорта. Който посяга към нож, трябва да остане извън футбола“, е заявил Сандро Моргана, президент на Регионалния комитет на Сицилия към Лигата на аматьорите.
Съдията е прекратил окончателно двубоя. Заместник-председателят на Athletic Partanna е подал сигнал на телефон 112, след което силите на реда са пристигнали на място, идентифицирали са футболиста и са разговаряли с присъствалите, включително със съдията.
Athletic Partanna е обявил, че ще сезира футболните органи и компетентните власти, за да защити своите състезатели и служители. Към публикуването на информацията няма официално съобщение за окончателните решения на спортните или правоохранителните органи по случая.
Източници: corrieredellosport.it, fanpage.it, derbyderbyderby.it
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