Робърт Патинсън може да е получил около 1 млн. долара само за прослушването си за ролята на Джеймс Бонд. Твърдението е на Daily Mail, който посочва сума от 760 000 британски лири. Няма официално потвърждение от актьора или от Amazon MGM Studios за това плащане.

Патинсън беше обявен за следващия агент 007 на 16 ноември. Той ще наследи Даниел Крейг, който изигра Бонд в пет филма, последният от които беше „Смъртта може да почака“.

Финансовите оценки, цитирани от Daily Mail, поставят общото възнаграждение на Робърт Патинсън между 58 млн. и 75 млн. британски лири. Това се равнява приблизително на 76-98 млн. долара. Сумата е свързвана с тригодишен договор, но условията по него не са публикувани официално.

Патинсън не е бил сред първоначално обсъжданите кандидати за ролята. В ранния списък са фигурирали Джак Лоудън, Калъм Търнър и Джош О’Конър. По-късно за проби е бил привлечен и Никълъс Холт, след като продуцентите не са успели да вземат окончателно решение.

Основателят на Amazon Джеф Безос заяви, че е бил активно ангажиран в избора. По думите му кръгът е бил сведен до петима актьори, които са преминали през екранни проби с костюми, декори и сцени от бъдещия филм.

„Първоначално бяхме леко предубедени към него, защото вече е много известен. Но по време на пробите стана очевидно. Той е Джеймс Бонд“, каза Безос.

Решението е било взето три дни преди официалното съобщение. Режисьорът Дени Вилньов, който вече е работил с Робърт Патинсън по филмите „Дюн“, лично му е съобщил, че получава ролята.

Новият филм за 007 ще бъде първият от поредицата, създаван под творческия контрол на Amazon MGM Studios. Сценарият е на Стивън Найт, създател на сериала „Остри козирки“, а продукцията все още няма официално заглавие или премиерна дата.