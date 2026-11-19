Когато Сали Албрайт влиза в спор с Хари Бърнс за приятелството между мъжете и жените, Мег Райън вече има зад гърба си няколко роли, но още не е превърната в символ на романтичната комедия. Това се случва с „Когато Хари срещна Сали“ – филмът на режисьора Роб Райнер и сценаристката Нора Ефрон, излязъл през 1989 г.

На 19 ноември 2026 г. Райън навършва 65 години. Родена е през 1961 г. във Феърфийлд, Кънектикът, с името Маргарет Мери Емили Ан Хайра. Учи журналистика в Нюйоркския университет, но прекъсва обучението си, за да се посвети на актьорството. Професионалната фамилия Райън идва от моминското име на баба ѝ по майчина линия.

От „Топ Гън“ до големия пробив

Първата ѝ по-значима телевизионна роля е в сериала „Докато свят светува“, където участва между 1982 и 1984 г. През 1986 г. се появява в „Топ Гън“ с Том Круз – филмът, който я поставя в полезрението на широката публика.

Истинският пробив идва три години по-късно. В „Когато Хари срещна Сали“ Райън играе жена, която се опитва да разбере дали близостта между двама души може да остане само приятелство. Ролята ѝ носи номинация за „Златен глобус“ и поставя началото на поредица от романтични комедии, с които актрисата ще бъде свързвана десетилетия наред.

Следват „Безсъници в Сиатъл“ от 1993 г. и „Имате поща“ от 1998 г. И в двата филма Райън си партнира с Том Ханкс. Историите са различни – едната разчита на писма, радио и разстояние, а другата на електронна поща и сблъсъка между малка книжарница и голяма верига – но и двете изграждат екранна двойка, превърнала се в отличителен знак на жанра. Трите заглавия са част от поредицата филми, с които Нора Ефрон променя модерната романтична комедия.

Освен актриса – режисьор и сценарист

Райън продължава да работи и в други жанрове, сред които „Градът на ангелите“, „Доказателство за живот“, „В кожата“ и „Кейт и Леополд“. След дълга пауза от екрана през 2023 г. тя се завръща с „Какво се случва по-късно“ – романтична история за бивши партньори, които се срещат на летище. Райън е режисьор, съавтор на сценария и изпълнител на главната роля.

„Не е нужно непременно да изключиш всичко съзнателно. Просто понякога трябва да се отдръпнеш“, казва Райън пред „Асошиейтед прес“, говорейки за годините извън киното.

Пред „Глемър“ тя описва връзката с публиката като най-важната част от наследството на тези филми: „Много съм щастлива, когато хората се свързват с моите героини.“

Затова името Мег Райън остава не просто в списъка на успешните холивудски актриси. То е свързано с цял език на киното – остроумни разговори, несъвършени герои, градове, писма и онова особено очакване, че любовта може да пристигне в най-неподходящия момент.

Източници: biography.com, apnews.com, glamour.com