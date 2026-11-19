Владимир Ампов – Графа представи новата си песен „Ръка за ръка“, посветена на съпругата му Мария. Композицията е вдъхновена от любовта, която устоява на времето, и събира в музика общите спомени, близостта и чувствата, които остават непроменени през годините. Двамата отбелязват 20 години заедно.
Парчето първоначално е създадено като личен подарък за Мария, но Графа решава да го сподели и с публиката си. Той е автор на музиката, текста и аранжимента. По повод годишнината изпълнителят написа:„С голямо вълнение написах тази песен за теб.“
Песен за общия път
„Ръка за ръка“ проследява личната история на двойката чрез образи на първата среща, споделения дом, децата и годините, които преминават, без да заличават чувствата. В записа участват басистът Александър Обретенов, цигуларят Йордан Димитров и беквокалистката Анна Ставрева. Китарите, пианото и програмирането са дело на самия Графа, а видеото е заснето от Виктор Добрев.
Песента излезе през ноември и е част от новите музикални проекти на изпълнителя през 2026 г. Тя следва серията от издания и концертни прояви, с които Графа продължава активната си работа като певец, композитор и продуцент.
Клубни концерти в Хасково и София
След представянето на „Ръка за ръка“ Графа ще се срещне с публиката си на две клубни сцени. Концертът в Хасково е насрочен за 21 ноември. Изпълнителят не е пял в града от дълго време.
Седмица по-късно, на 28 ноември от 21:00 часа, Графа ще излезе на сцената на „Малката Текила“ в София. Клубът се намира на ул. „Ангел Кънчев“ 1 – адрес, на който през годините са работили Escape, „Терминал 1“ и DOM.
Източници: dnes.bg, ladyzone.bg, sled5.bg
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