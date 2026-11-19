Хънтър Шафър е сред 19-те актриси, които Variety посочи като възможни партньорки на Робърт Патинсън в предстоящия филм за Джеймс Бонд. Актрисата е единствената транссексуална звезда в списъка, но към момента няма официално съобщение, че е получила ролята.

Американското филмово издание представя Шафър като възможност за първата транссексуална актриса, която да изиграе момиче на Бонд. В публикацията се подчертават участията ѝ в сериала „Еуфория“ и в предстоящия научнофантастичен сериал „Blade Runner 2099“.

„Хънтър Шафър не само би влязла в историята като първото транс момиче на Бонд, но и ще бъде дяволски добра“, пише Variety.

В списъка са включени още утвърдени имена като Емили Блънт и Марго Роби, както и по-нови лица като Чейс Инфинити от „Битка след битка“ и Инде Наварет от „Obsession“. Самото издание представя селекцията като списък с възможни кандидатки, а не като потвърден кастинг.

На премиерата на „Blade Runner 2099“ в Лондон Хънтър Шафър беше попитана за избора на Робърт Патинсън за ролята на 007. „Много готин, обичам го“, отговори тя. На въпрос дали би изиграла момиче на Бонд, актрисата каза: „Да, не знам кой не би искал.“

Робърт Патинсън беше официално обявен за новия Джеймс Бонд на 16 ноември 2026 г. Той ще бъде седмият актьор в официалната филмова поредица, който играе агент 007 след Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг.

Филмът ще бъде режисиран от Дени Вилньов по сценарий на Стивън Найт. Заглавието и премиерната дата все още не са обявени, а изборът на актрисата за женската главна роля предстои. Последният филм от поредицата с Даниел Крейг беше „Смъртта може да почака“, който излезе през 2021 г.

Междувременно „Blade Runner 2099“ ще бъде достъпен в Prime Video от 25 ноември 2026 г. В сериала Шафър изпълнява ролята на Кора, а нейна партньорка на екран е Мишел Йео.