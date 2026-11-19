Четирима членове на семейство Каскио съдят адвоката Брайън Фрийдман, като твърдят, че ги е подвел да подпишат споразумение, ограничаващо правото им да говорят публично за предполагаем сексуален тормоз от страна на Майкъл Джексън. Искът е внесен на 18 ноември в Лос Анджелис.

Ищците са Едуард, Доминик, Мари-Никол и Алдо Каскио. Те твърдят, че Фрийдман е бил нает от наследството на Джексън след излъчването на документалния филм „Да напуснеш Невърленд“ през 2019 г., но не им е разкрил тази връзка. Според тях адвокатът се е представял като човек, който защитава техните интереси, и ги е разубеждавал да търсят независим правен съвет.

В иска се посочва, че документът е бил представен като „Споразумение за придобиване и консултации“, свързано с правата върху личната история на семейството и консултантски услуги. Според Каскио обаче договорът е съдържал широки клаузи за конфиденциалност, освобождавал е наследството и негови представители от отговорност и е предвиждал финансови санкции при публично говорене.

Съгласно описанието в иска наследството е трябвало да плаща по 690 000 долара годишно на всеки от ищците в продължение на пет години. В договора е имало и условие всички плащания да бъдат върнати, ако само един член на семейството наруши задължението за мълчание.

Каскио твърдят, че Фрийдман не е обяснил ограниченията и не е казал, че сумите могат да се окажат значително по-ниски от плащанията, договорени с други предполагаеми жертви. „Той се възползва от уязвимостта и доверието на семейството, за да ги накара да подпишат неприемливо споразумение“, се посочва в исковата молба.

Според ищците през 2024 г. Фрийдман отново се е свързал с тях и е заявил, че наследството не им е платило достатъчно. Тогава той описал първоначалния договор като „тоалетна хартия“ и заявил, че разполага с достатъчно информация, за да убеди наследството да направи допълнителни плащания.

Семейство Каскио заведе отделен иск срещу наследството на Майкъл Джексън през февруари 2026 г., в който отправи обвинения за сексуално насилие, извършено, когато ищците са били деца. През август съд разпореди този спор да бъде решаван чрез арбитраж, а не в открито съдебно дело, заради арбитражна клауза в подписаното споразумение.

В новия иск срещу Фрийдман семейството твърди, че конфликтът на интереси е станал ясен едва след наемането на независими адвокати. След това, според ищците, наследството е започнало арбитражна процедура с твърдение, че те са нарушили договора.

Каскио съдят Фрийдман за адвокатска небрежност, нарушение на доверителни задължения, измама и небрежно представяне на неверни обстоятелства. Те искат обезщетение, чийто размер не е посочен. Фрийдман и представител на наследството не са отговорили веднага на запитванията за коментар. Наследството по-рано е отхвърляло обвиненията на семейството и е определяло твърденията му като опит за получаване на голяма сума.