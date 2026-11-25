Хейдън Пенетиър е оставила наследство на стойност 6 232 119 долара, а единствен наследник на имуществото е 11-годишната ѝ дъщеря Кая. Това показват съдебни документи, цитирани от Page Six.

Актрисата, позната с ролите си в сериалите „Герои“ и „Нашвил“, е починала без завещание на 16 август в Грийнвил, Южна Каролина, на 36-годишна възраст. В наследството са включени лична собственост за 5 208 519 долара и недвижими имоти, оценени на 1 023 600 долара.

Бащата на Кая и бивш годеник на Пенетиър Владимир Кличко е поискал от съда да бъде назначен за временен настойник на наследството на дъщеря си. В петицията си той е посочил, че назначаването му е „спешно и необходимо“, за да може да „получава, управлява и съхранява“ активите на Кая от нейно име.

Кличко е поискал също Мелиса Москал Бенчивенга да бъде назначена за администратор на наследството. В началото на октомври Кая се е явила дистанционно в съда заедно с баща си. Тя е била описана като „тиха и сдържана“, докато е разговаряла със съдията.

Съдът е уважил искането за временно настойничество. Това позволява на Кличко да предприема действия за запазването и управлението на имуществото, което следва да бъде наследено от дъщеря му.

Сигнал за изнесено имущество

В съдебните документи Кличко твърди, че е бил информиран за влизане на федерални агенти в дома на Хейдън Пенетиър в Лос Анджелис и за изнасяне на вещи, принадлежащи на наследството. Твърдението не е представено като установен факт от съда.

Документите посочват още, че Панетиър и Кличко са наели охрана и са сменили ключалките на къщата, след като е било установено, че човек, който не е член на семейството, е получил неразрешен достъп до имота. Кличко е изразил опасение, че това лице може да направи нов опит да присвои имущество.

Адвокатът му е поискал съдът да разреши съдействие от правоохранителните органи за „връщането на имущество, за което се предполага, че е присвоено“. От публикуваните документи не става ясно дали това имущество вече е открито или върнато.

Разследването за смъртта е приключило

Полицейското управление в Грийнвийл приключи разследването за смъртта на Хейдън Пенетиър и я определи като случайна. Причината е посочена като токсичен ефект от фентанил, 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин. Разследването не е свързано с въпросите около управлението на наследството, описани в съдебните документи.

След смъртта на бившата си годеница Кличко публикува снимка на семейството и написа: „На дъщеря ни Кая винаги ще говоря за майка ѝ с уважение и ще се погрижа тя да помни човека, който беше.“