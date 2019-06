Рибар улови пъстърва и откри нещо шокиращо, закачено за нея (СНИМКИ)

Рибар от щата Илинойс улови пъстърва, на чиято опашка била прикрепена с т. нар. свинска опашка сватбена халка, съобщава агенция ЮПИ.

Джим Нелиган отишъл на риболов с приятели северно от град Уокиган и там уловил странната риба. "Веднага си помислих, че прикрепеният със свинска опашка пръстен към пъстървата или е от умрял човек, или е от разведена двойка", довери рибарят.

Вестта за необичайния улов на Нелиган стигнала до ушите на Джейсън Роуз от окръг Нюейго в щата Мичиган. Той си признал, че на 4 май уловил рибата, прикрепил към нея "прокълнатия" си пръстен, който не искал да вижда след развода си, и пуснал пъстървата отново във водата. Роуз, който е капитан на кораб, бил убеден, че пръстенът му носи лош късмет и на всяка цена решил да се освободи от него. Интересното е, че след като брачната халка потънала в дълбините, животът на капитана се променил до неузнаваемост и той заживял щастливо. Роуз заявил, че не си иска бижуто обратно. Но не искал и Нелиган да го задържа за себе си. Откакто той се сдобил с халката, корабчето му непрекъснато се повреждало.

So, we caught this steelhead today. Someone attached their wedding ring to this fish and we caught it. Wonder if it was a divorce or death, but a crazy story! pic.twitter.com/IEDw5LSYVX