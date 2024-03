Сгоден ли е Леонардо ди Каприо? (СНИМКА)

Приятелката на Леонардо ди Каприо Витория Черети се появи с красив сребърен пръстен на лявата си ръка, който бдителните папараци моментално запечатаха в множество кадри, докато двойката обядваше в Лос Анджелис.

49-годишната звезда от "Титаник" и 25-годишният италиански супермодел са заедно от лятото на миналата година, като според близки на актьора той виждал в новата си половинка жената, заради която би могъл да скъса с ергенството.

Leonardo DiCaprio, 49, gets cozy again with model Vittoria Ceretti, 25, and she even flashes a ring on THAT finger... after lothario's wild night with Teyana Taylor https://t.co/8LKd9UN3UT