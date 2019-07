Моника Люински разсмя мрежата с най-лошия съвет, който някога е получавала

На 25-годишна възраст Моника Люински придобива слава, която никой не би пожелал дори на най-големия си враг. През 1995 г. тя започва като стажант в Белия дом, когато е на 22 години. През 1998 г. обаче целият свят научава за нея и сексуалната афера, която стажантката върти с 49-годишният президент на САЩ - Бил Клинтън. Връзката продължава цели 3 години под носа на цялата нация.

Някак си Клинтън печели любовта и прошката на хората, но Моника е влачена през калта в продължение на години. Цели 20 години по-късно тя събира смелостта да говори за злощастните събития. И колкото и лошо да изглежда всичко, тя подхожда с хумор.

Адам Грант, психолог и писател, задава в социалната Туитър въпроса "Кой е най-лошият кариерен съвет, който някога сте получавали?". Моника Люински не губи твърде много време, за да отговори с насмешка:

"Стаж в Белия дом би стоял чудесно в CV-то ти."

an internship at the white house will be amazing on your resume. 😳