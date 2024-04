Селин Дион изгря на корицата на Vogue (СНИМКИ)

Селин Дион разказа за битката си със Синдрома на скованото лице в интервю за Vogue France, правейки голямото си завръщане в шоубизнеса.

55-годишната изпълнителка изглежда сензационно в пикантна фотосесия за списанието, докато позира облечена единствено с голяма бяла риза и шорти.

Певицата, която разкри, че е била диагностицирана с рядкото неврологично заболяване в емоционално видео през 2022 г., сподели как се свиква с болестта, признавайки, че я приема и "се учи да живее с това".

Céline Dion talks beauty secrets with Vogue France: “I'm very proud that at 55, I'm being asked to reveal my beauty.”



Click the following link to read the full article, with so much love to Vogue France: https://t.co/dGTU9l8Epp

Team Celine



Céline Dion se dévoile à Vogue… pic.twitter.com/H0y1ieGtiy