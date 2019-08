Бившата на Фики бременна от Митака

Бившата приятелка на Фики Стораро – Джулия – е бременна. Певицата, която има връзка с Актьорът Кристиан Кирилов, прочул се като Митака от риалити сериала „София – ден и нощ“, е в очакване на първата си рожба, пише вестник „България Днес“.

Пайнерката е в четвъртия месец и коремът ѝ вече започва да изпъква под дрехите.

Джулия и здравенякът са заедно от по-малко от година, но явно връзката им е сериозна щом ще стават родители.

Двойката е планирала и сватбата си. Събитието е насрочено за 29 септември в София и според запознати ще бъде сравнително скромно заради неголемите възможности на младоженците и техните семейства.

