Революционното лечение на COVID-19 вече дава резултати в Турция

COVID-19 продължава да представлява голяма заплаха за в световен мащаб. И макар много специалиси от различни страни да работят усилено по намирането на лечение, все още няма специфични антивирусни средства, с които да се брим срещу причинителя на заболяването - вирусът

SARS-CoV-2.

Въпреки това, някои от предложените методи за лечение започнаха да дават положителни резултати. Един от тези методи се прилага и в Турция и вече дава резултати в лечението на болестта.

Положителен ефект се наблюдава при пациентите с коронавирус в тежко състояния от лечението с кръвна плазма, съобщи д-р Керем Кънък, председател на турската организация на Червения полумесец.

„Получаваме положителни сигнали от лекари, които се грижат за сериозно болни хора, подложени на терапия с плазма“, посочи Кънък пред Анадолската агенция.

Терапията действа с антитела от кръвта на излекуван пациент, които се прехвърлят на болен, обясни председателят на турския Червен полумесец. Той посочи, че засега броят на болните, лекувани чрез този вид терапия, е много нисък, тъй като Червеният полумесец едва наскоро е започнал да събира плазма от първите пациенти с COVID-19.

Това лечение в Турция е започнало да се прилага две седмици след първото оздравяване на пациент в сътрудничество със здравното министерство и университета Хаджеттепе, уточнява Кънък.

„Един донор, който се е възстановил от COVID-19, може да дари около 400 мл плазма шест пъти за шест седмици. Това означава, че един излекуван пациент може да помогне за оздравяването на шестима болни“, обясни още лекарят.

В изследване, публикувано наскоро в на сайта на Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), екип от китайски учени, подобни резултати.

Резултатите от 10 тежки случая на възрастни показват, че една доза (200 mL) от възстановителна плазма се понася добре и може значително да увеличи или поддържа неутрализиращите антитела в организма на пациентите, което води до постепенно оздравяване, обясняват в своето изследване учените.

