Бившата съпруга на Кевин Костнър се сгоди за негов дългогодишен приятел

Кристин Баумгартнър, бившата съпруга на холивудската звезда Кевин Костнър, е готова за нова глава в живота си – тя се сгоди за финансиста Джош Конър, който е не само неин партньор от над година, но и бивш съсед и приятел на Костнър.

50-годишната дизайнерка на чанти е казала „Да“ на предложението на Конър, направено на плажа в Санта Барбара, Калифорния, на 26 януари.

„Джош падна на едно коляно точно преди да започне да вали,“ разкри близък до двойката.

Информацията за годежа не е изненадала техните приятели, които посочват, че двамата прекарали Коледа в Ню Йорк, мястото, където връзката им започнала. „Те са на седмото небе и нямат търпение за бъдещето си заедно,“ добави източникът.

Двойката беше забелязана през декември на романтична вечеря в италианския ресторант в Ню Йорк, където бяха заснети усмихнати и щастливи, докато Конър галантно държеше чадър над главата на Баумгартнър, за да я предпази от дъжда.

Kevin Costner’s ex-wife Christine Baumgartner engaged to his former friend Josh Connor after bitter divorce https://t.co/WHIuM532Wh pic.twitter.com/IjV7oJlDmX